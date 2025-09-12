Как приготовить печень, чтобы она была мягкой и вкусной: делимся секретами
Печень – один из самых полезных продуктов, в котором много железа, а также в ней много витаминов (А, группы В, D, Е, К, РР) и микроэлементов (цинк, селен, медь), которые укрепляют иммунитет, улучшают зрение, поддерживают кроветворение и нормализуют обмен веществ. Благодаря высокому содержанию белка и аминокислот, она способствует общему тонусу организма. Стоит отметить, что печень можно вкусно стушить, запечь, сварить, а также сделать паштет.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, а главное – мягкой печени со сливами и без запаха.
Ингредиенты:
- 1 большая луковица
- 100 г вина (50 в лук/50 печень)
- тимьян
- печень (граммов 500-600)
- 1ч.л. бальзамика
- сливы
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук с тимьяном и вином.
2. Отдельно обжарьте печень также с вином.
3. Выложите в форму для запекания жареный лук, сверху печень, тимьян и сливы.
Запекаем 30-40 минут при 180С (в не разогретой духовке)!
