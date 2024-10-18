Запеченная скумбрия с черносливом: будет очень вкусной и сочной

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт рыбы

Скумбрия – идеальная рыба для запекания. Для яркого вкуса добавьте цитрусовые, чернослив, специи, имбирь, розмарин.

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Как вкусно запечь скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с черносливом и лимоном. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • Скумбрия – 2 шт. 
  • Чернослив копченый – 10 шт. 
  • Лимон – 1/2 шт. 
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Скумбрию зачистите и разрежьте, но не до конца. Вытащите позвоночник. Рыбу переложите на фольгу. Посолите, поперчите и хорошо сбрызните соком лимона (внутри и снаружи с каждой стороны).

Свежая скумбрия

2. Скумбрию начините дольками лимона и черносливом. Заверните рыбу в фольгу и готовьте в духовку 20 минут при 180 С.

Сколько готовить рыбу

3. Разверните рыбу и запеките еще 10 минут, чтобы появилась хрустящая корочка.

Готовая скумбрия

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