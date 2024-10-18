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Запеченная скумбрия с черносливом: будет очень вкусной и сочной
Скумбрия – идеальная рыба для запекания. Для яркого вкуса добавьте цитрусовые, чернослив, специи, имбирь, розмарин.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с черносливом и лимоном.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт.
- Чернослив копченый – 10 шт.
- Лимон – 1/2 шт.
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Скумбрию зачистите и разрежьте, но не до конца. Вытащите позвоночник. Рыбу переложите на фольгу. Посолите, поперчите и хорошо сбрызните соком лимона (внутри и снаружи с каждой стороны).
2. Скумбрию начините дольками лимона и черносливом. Заверните рыбу в фольгу и готовьте в духовку 20 минут при 180 С.
3. Разверните рыбу и запеките еще 10 минут, чтобы появилась хрустящая корочка.
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