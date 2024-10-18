Скумбрия – идеальная рыба для запекания. Для яркого вкуса добавьте цитрусовые, чернослив, специи, имбирь, розмарин.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с черносливом и лимоном.

Ингредиенты:

Скумбрия – 2 шт.

Чернослив копченый – 10 шт.

Лимон – 1/2 шт.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Скумбрию зачистите и разрежьте, но не до конца. Вытащите позвоночник. Рыбу переложите на фольгу. Посолите, поперчите и хорошо сбрызните соком лимона (внутри и снаружи с каждой стороны).

2. Скумбрию начините дольками лимона и черносливом. Заверните рыбу в фольгу и готовьте в духовку 20 минут при 180 С.

3. Разверните рыбу и запеките еще 10 минут, чтобы появилась хрустящая корочка.

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