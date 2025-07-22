Запеченная скумбрия со сметанным соусом и специями: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Запеченная скумбрия со сметанным соусом и специями: делимся рецептом

Скумбрия – очень вкусная, полезная и при этом бюджетная рыба, которую можно готовить по-разному – запекать, тушить, варить. Еще из нее можно делать вкусную намазку, закуски и шашлык.

Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, с солью, специями и сметаной. 

Ингредиенты: 

  • скумбрия 2 шт.
  • сметана 3 ст.л
  • соль 0,5 ч.л.
  • чеснок сухой 1 ч.л.
  • перец молотый

Способ приготовления: 

1. Очистите скумбрию. 

Скумбрия и соус

2. Добавьте в сметану специи, чеснок и смажьте скумбрию.

Как и сколько запекать скумбрию

3. Готовьте в духовке при 180 С 30-40 минут.

Готовая рыба

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