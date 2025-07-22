Скумбрия – очень вкусная, полезная и при этом бюджетная рыба, которую можно готовить по-разному – запекать, тушить, варить. Еще из нее можно делать вкусную намазку, закуски и шашлык.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, с солью, специями и сметаной.

Ингредиенты:

скумбрия 2 шт.

сметана 3 ст.л

соль 0,5 ч.л.

чеснок сухой 1 ч.л.

перец молотый

Способ приготовления:

1. Очистите скумбрию.

2. Добавьте в сметану специи, чеснок и смажьте скумбрию.

3. Готовьте в духовке при 180 С 30-40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: