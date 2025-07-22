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Запеченная скумбрия со сметанным соусом и специями: делимся рецептом
Скумбрия – очень вкусная, полезная и при этом бюджетная рыба, которую можно готовить по-разному – запекать, тушить, варить. Еще из нее можно делать вкусную намазку, закуски и шашлык.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, с солью, специями и сметаной.
Ингредиенты:
- скумбрия 2 шт.
- сметана 3 ст.л
- соль 0,5 ч.л.
- чеснок сухой 1 ч.л.
- перец молотый
Способ приготовления:
1. Очистите скумбрию.
2. Добавьте в сметану специи, чеснок и смажьте скумбрию.
3. Готовьте в духовке при 180 С 30-40 минут.
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