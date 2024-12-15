На каждом праздничном столе обычно находится основное мясное блюдо. К ее приготовлению хозяйки относятся с особой бдительностью, ведь именно на мясо всегда обращают больше внимания.

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Фудблогер с ником anny.cooking в Instagram рассказала рецепт запеченной свинины, что идеально подойдет к новогоднему столу. Блюдо получится не только вкусным, но и очень сочным.

Ингредиенты

Биток свинины – 1-1,5 кг

Чеснок – 3-4 зуб

Соль – 1,5 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Специи к мясу – 2 ч.л.

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Французская горчица – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Мясо просушиваем полотенцем.

2. Чеснок нарезаем на 2-3 кусочка, подсаливаем и шпионим им мясо.

3. Специи и соль соединяем, натираем мясо ими и делаем ему массаж ~5-10 мин со всех сторон.

4. Обвязываем мясо нитью, смазываем маслом и французской горчицей. Маринуем мясо в холодильнике от 4-х часов до суток.

5. Запекаем при 250 градусах – 30 минут, накрываем фольгой сверху и допекаем еще 1,5 часа при 160 градусах.

6. Даем мясу отдохнуть после запекания 1-2 часа в фольге.

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