Запеченная цветная капуста в хрустящей панировке: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
105
Запеченная цветная капуста в хрустящей панировке: как приготовить
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Запеченная цветная капуста может стать отличной альтернативой привычным гарнирам или легким самостоятельным блюдом. Благодаря хрустящей панировке она получается аппетитной снаружи и нежной внутри. Для приготовления понадобится минимум ингредиентов, а весь процесс не займет много времени. Такой рецепт цветной капусты в духовке пригодится как для семейного обеда, так и для ужина.

Идея приготовления запечённой цветной капусты опубликована на странице фудблогера yulia smachno tyt в Instagram.

Запеченная цветная капуста в хрустящей панировке: как приготовить

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 1,2 кг.
  • вода – 2 л
  • яйца – 2 шт.
  • панировочные сухари – 100 г
  • соль – 0,5 ч.л. для капусты и щепотка для панировки
  • сухой чеснок или любимые специи – по вкусу (если используются обычные панировочные сухари)
  • растительное масло – для смазывания противня

Способ приготовления:

Запеченная цветная капуста в хрустящей панировке: как приготовить

1. Разделите цветную капусту на небольшие соцветия и выложите в кастрюлю.

2. Залейте овощ водой, доведите до кипения и сразу выключите огонь. Слейте воду и дайте капусте немного остыть.

Запеченная цветная капуста в хрустящей панировке: как приготовить

3. Добавьте к соцветиям яйца и аккуратно перемешайте, чтобы они равномерно покрыли каждый кусочек.

4. Панировочные сухари смешайте с щепоткой соли и, по желанию, добавьте сухой чеснок или другие специи.

Запеченная цветная капуста в хрустящей панировке: как приготовить

5. Каждое соцветие хорошо обваляйте в панировке со всех сторон.

6. Выложите капусту на противень, слегка смазанный растительным маслом, оставляя небольшие промежутки между кусочками.

Запеченная цветная капуста в хрустящей панировке: как приготовить

7. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25-30 минут, пока панировка не станет золотистой и хрустящей.

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