Запеченное куриное мясо с картофелем для ужина: рецепт сытного и вкусного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Запеченное куриное мясо с картофелем для ужина: рецепт сытного и вкусного блюда для всей семьи

Куриное мясо – очень бюджетный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также пирогов, салатов.

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Как вкусно приготовить куриное мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных куриных бедер, с картофелем и вкусным соусом.

Рецепт мяса

Ингредиенты:

  • куриные бедра и голени – 6-8 шт.
  • картофель – 500 г
  • шалотт – 2-3
  • паприка – 1/2 ч.л
  • итальянские травы – 1 ч.л
  • черный перец – 1/2 ч.л
  • оливковое масло
  • дижонская горчица (не в зернах) – 70 г
  • вода – 60 мл
  • мед – 40 г
  • соль и перец по вашему вкусу

Спосою приготовления:

1. Разогрейте духовой шкаф до 190°C.

2. Лук шалотт разрежьте пополам и выложите вместе с картофелем в форму для запекания. Полейте оливковым маслом и добавьте соль и перец по вкусу.

Картофель для блюда

3. Курицу смешайте со специями (паприка, соль, перец, итальянские травы) и выложите на картофель.

Мясо со специями

4. Для маринада: смешайте горчицу, мед, воду, соль и перец. Полейте им курицу и картофель.

Приготовление блюда

5. Накройте форму крышкой или фольгой и запекайте 45 минут. Затем снимите крышку, увеличьте температуру духовки до 200C и запекайте еще 30-35 минут или до румяной корочки.

Маринад для мяса

Перед подачей украсьте свежими травами!

Готовое мясо

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