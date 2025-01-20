Запеченное куриное мясо с картофелем для ужина: рецепт сытного и вкусного блюда для всей семьи
Куриное мясо – очень бюджетный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также пирогов, салатов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных куриных бедер, с картофелем и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- куриные бедра и голени – 6-8 шт.
- картофель – 500 г
- шалотт – 2-3
- паприка – 1/2 ч.л
- итальянские травы – 1 ч.л
- черный перец – 1/2 ч.л
- оливковое масло
- дижонская горчица (не в зернах) – 70 г
- вода – 60 мл
- мед – 40 г
- соль и перец по вашему вкусу
Спосою приготовления:
1. Разогрейте духовой шкаф до 190°C.
2. Лук шалотт разрежьте пополам и выложите вместе с картофелем в форму для запекания. Полейте оливковым маслом и добавьте соль и перец по вкусу.
3. Курицу смешайте со специями (паприка, соль, перец, итальянские травы) и выложите на картофель.
4. Для маринада: смешайте горчицу, мед, воду, соль и перец. Полейте им курицу и картофель.
5. Накройте форму крышкой или фольгой и запекайте 45 минут. Затем снимите крышку, увеличьте температуру духовки до 200C и запекайте еще 30-35 минут или до румяной корочки.
Перед подачей украсьте свежими травами!
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