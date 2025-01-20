Куриное мясо – очень бюджетный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также пирогов, салатов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных куриных бедер, с картофелем и вкусным соусом.

Ингредиенты:

куриные бедра и голени – 6-8 шт.

картофель – 500 г

шалотт – 2-3

паприка – 1/2 ч.л

итальянские травы – 1 ч.л

черный перец – 1/2 ч.л

оливковое масло

дижонская горчица (не в зернах) – 70 г

вода – 60 мл

мед – 40 г

соль и перец по вашему вкусу

Спосою приготовления:

1. Разогрейте духовой шкаф до 190°C.

2. Лук шалотт разрежьте пополам и выложите вместе с картофелем в форму для запекания. Полейте оливковым маслом и добавьте соль и перец по вкусу.

3. Курицу смешайте со специями (паприка, соль, перец, итальянские травы) и выложите на картофель.

4. Для маринада: смешайте горчицу, мед, воду, соль и перец. Полейте им курицу и картофель.

5. Накройте форму крышкой или фольгой и запекайте 45 минут. Затем снимите крышку, увеличьте температуру духовки до 200C и запекайте еще 30-35 минут или до румяной корочки.

Перед подачей украсьте свежими травами!

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