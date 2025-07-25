Кабачки можно вкусно не только пожарить, но и запечь в духовке. Сверху добавьте майонезный соус с добавлением сыра и зелени. Овощи не будут жирными, как обычно, но точно вам понравится.

Идея приготовления вкусных запеченных кабачков опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

паприка – 1 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

масло – 2 ст.л.

сыр – 100 г

укроп – 1/2 пучка

майонез – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Кабачки помыть и почистить.

2. Нарезать кольцами по 1,5 см толщиной.

3. Посыпать специями и солью.

4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут (чем моложе кабачки – тем меньшее время).

5. Сыр натереть, укроп измельчить.

6. Смешать все с майонезом, намазать на кабачки.

7. Выпекать еще 10 минут. Вкусно и в горячем и в холодном виде.

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