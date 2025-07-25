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Запеченные кабачки с сыром и зеленью: значительно вкуснее, чем жареные
Кабачки можно вкусно не только пожарить, но и запечь в духовке. Сверху добавьте майонезный соус с добавлением сыра и зелени. Овощи не будут жирными, как обычно, но точно вам понравится.
Идея приготовления вкусных запеченных кабачков опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- паприка – 1 ч.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- масло – 2 ст.л.
- сыр – 100 г
- укроп – 1/2 пучка
- майонез – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Кабачки помыть и почистить.
2. Нарезать кольцами по 1,5 см толщиной.
3. Посыпать специями и солью.
4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут (чем моложе кабачки – тем меньшее время).
5. Сыр натереть, укроп измельчить.
6. Смешать все с майонезом, намазать на кабачки.
7. Выпекать еще 10 минут. Вкусно и в горячем и в холодном виде.
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