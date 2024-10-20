Запеченные овощи со вкусным соусом: интересный вариант для всей семьи
Запеченные овощи могут служить в качестве гарнира или закуски. В любом случае, они чрезвычайно вкусны и полезны. А еще, благорядя своим разным цветам, они служат прекрасным украшением стола.
Как приготовить запеченные овощи так, чтобы ими смаковала вся семья, в Instagram рассказала фудблогер с ником anny cooking. Она также показала рецепт соуса, идеально подходящего для этого блюда.
Ингредиенты
- Картофель – 4-5 шт
- Болгарский перец – 1 шт
- Шампиньоны – 3-4 шт
- Брокколи – 1 шт
- Масло растительное – 3-4 ст.л.
- Панировочные сухари – 2 ст.л.
- Твердый сыр натертый – 30 гр
Способ приготовления
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Томатное пюре – 300 гр
- Чеснок – 1 зуб
- Петрушка
- Укроп
Способ приготовления
1. Картофель и перец нарезаем ломтиками.
2. Шампиньоны, если большие, разрезаем пополам или четвертинками.
3. Брокколи разрезаем на соцветия.
4. Добавляем панировочные сухари, сыр и специи. Тщательно перемешиваем.
5. Выкладываем на застеленный пергаментом противень и запекаем при 200 градусах с конвекцией в течение 30 мин.
6. Готовим соус. Размельчаем зелень и смешиваем с пюре томатов. Добавляем остальные ингредиенты и перемешиваем.
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