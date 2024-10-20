Запеченные овощи могут служить в качестве гарнира или закуски. В любом случае, они чрезвычайно вкусны и полезны. А еще, благорядя своим разным цветам, они служат прекрасным украшением стола.

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Как приготовить запеченные овощи так, чтобы ими смаковала вся семья, в Instagram рассказала фудблогер с ником anny cooking. Она также показала рецепт соуса, идеально подходящего для этого блюда.

Ингредиенты

Картофель – 4-5 шт

Болгарский перец – 1 шт

Шампиньоны – 3-4 шт

Брокколи – 1 шт

Масло растительное – 3-4 ст.л.

Панировочные сухари – 2 ст.л.

Твердый сыр натертый – 30 гр

Способ приготовления

Масло растительное – 3 ст.л.

Томатное пюре – 300 гр

Чеснок – 1 зуб

Петрушка

Укроп

Способ приготовления

1. Картофель и перец нарезаем ломтиками.

2. Шампиньоны, если большие, разрезаем пополам или четвертинками.

3. Брокколи разрезаем на соцветия.

4. Добавляем панировочные сухари, сыр и специи. Тщательно перемешиваем.

5. Выкладываем на застеленный пергаментом противень и запекаем при 200 градусах с конвекцией в течение 30 мин.

6. Готовим соус. Размельчаем зелень и смешиваем с пюре томатов. Добавляем остальные ингредиенты и перемешиваем.

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