Запеченные рулетики из баклажанов под сыром: как приготовить вкусное сезонное блюдо

Из баклажанов часто готовят разнообразную консервацию или рагу. Также такой овощ можно очень вкусно запечь под сыром. Сформируйте рулетики, добавив внутрь нежную начинку.

Идея приготовления вкусных рулетиков из баклажанов опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • сыр рикотта
  • сыр твердый
  • масло
  • томатная паста
  • яйцо – 1 шт.
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны помыть и нарезать их на тонкие слайсы.

2. Посолить, слегка смазать маслом и запекать в духовке при температуре 180 градусов 20 минут.

3. Для начинки смешать рикотту с яйцом, добавьте любимые специи и хорошо перемешать.

4. Для соуса на сковородке растопить масло, добавить томатную пасту, немного воды и довести до кипения.

5. На дно формы для запекания вылить соус.

6. На каждую полоску баклажана выложить сырную начинку и завернуть рулетиком.

7. Выложить рулетики в форму, посыпать тертым сыром Ровенским от ТМ Щедрик и запекайте еще 20 минут.

