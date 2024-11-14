Закусочные тарталетки – одна из главных закусок на новогоднем столе. К тому же готовить их можно с разными начинками, это могут быть сыр, мясо, яйца, овощи, зелень.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных тарталеток с грибной начинкой и сыром.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 4-5 шт

Куриное филе – 200 г

Лук – 1 шт маленький

Сливки – 80 мл

Моцарелла – 50 г

Соль/перец/специи

Укроп для подачи

Способ приготовления:

1. Лук измельчите и обжарьте 1 минуту. Добавьте измельченную курицу, обжарьте до готовности курицы и после шампиньоны и обжарьте еще 5 минут.

2. Добавьте сливки, соль, перец и перемешайте.

3. Выкладываем начинку в тарталетки, сверху посыпаем тертым сыром и выпекайте при 180С 12 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: