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Запеченные тарталетки с грибной начинкой: рецепт закуски для новогоднего стола
Закусочные тарталетки – одна из главных закусок на новогоднем столе. К тому же готовить их можно с разными начинками, это могут быть сыр, мясо, яйца, овощи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных тарталеток с грибной начинкой и сыром.
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 4-5 шт
- Куриное филе – 200 г
- Лук – 1 шт маленький
- Сливки – 80 мл
- Моцарелла – 50 г
- Соль/перец/специи
- Укроп для подачи
Способ приготовления:
1. Лук измельчите и обжарьте 1 минуту. Добавьте измельченную курицу, обжарьте до готовности курицы и после шампиньоны и обжарьте еще 5 минут.
2. Добавьте сливки, соль, перец и перемешайте.
3. Выкладываем начинку в тарталетки, сверху посыпаем тертым сыром и выпекайте при 180С 12 минут.
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