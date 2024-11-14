Запеченные тарталетки с грибной начинкой: рецепт закуски для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт тарталеток

Закусочные тарталетки – одна из главных закусок на новогоднем столе. К тому же готовить их можно с разными начинками, это могут быть сыр, мясо, яйца, овощи, зелень.

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С чем приготовить тарталетки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных тарталеток с грибной начинкой и сыром.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 4-5 шт
  • Куриное филе – 200 г
  • Лук – 1 шт маленький
  • Сливки – 80 мл
  • Моцарелла – 50 г
  • Соль/перец/специи
  • Укроп для подачи

Способ приготовления:

1. Лук измельчите и обжарьте 1 минуту. Добавьте измельченную курицу, обжарьте до готовности курицы и после шампиньоны и обжарьте еще 5 минут.

Начинка для тарталеток

2. Добавьте сливки, соль, перец и перемешайте.

Приготовление тарталеток

3. Выкладываем начинку в тарталетки, сверху посыпаем тертым сыром и выпекайте при 180С 12 минут.

Готовые тарталетки

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