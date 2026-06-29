Запеченные яблоки с творогом: как приготовить полезный десерт без лишних калорий

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
282
Запеченные яблоки с творогом: как приготовить полезный десерт без лишних калорий
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Когда хочется сладкого, но без сложных десертов, стоит приготовить запеченные яблоки с творогом. Такой десерт получается нежным, ароматным и прекрасно смакует как теплым, так и охлажденным. Для его приготовления понадобятся доступные продукты, а сам процесс займет совсем немного времени. Это отличная идея для домашнего чаепития или легкого перекуса.

Идея приготовления запеченных яблок с творогом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Запеченные яблоки с творогом: как приготовить полезный десерт без лишних калорий

Ингредиенты:

  • творог – 360 г
  • яйца – 2 шт.
  • подсластитель – по вкусу
  • семена чиа – 40 г
  • яблоки – 300 г
  • орехи – 10 г

Способ приготовления:

Запеченные яблоки с творогом: как приготовить полезный десерт без лишних калорий

1. В глубокой миске смешайте творог, яйца, подсластитель и семена чиа до однородной консистенции.

2. Оставьте смесь примерно на 5-10 минут, чтобы семена чиа немного впитали влагу. По желанию этот шаг можно пропустить.

Запеченные яблоки с творогом: как приготовить полезный десерт без лишних калорий

3. Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов.

4. Яблоки хорошо вымойте, при необходимости удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте нарезанные яблоки в творожную массу и аккуратно перемешайте.

Запеченные яблоки с творогом: как приготовить полезный десерт без лишних калорий

5. Переложите смесь в форму для запекания или порционные формочки.

6. Посыпьте сверху измельчёнными орехами.

Запеченные яблоки с творогом: как приготовить полезный десерт без лишних калорий

7. Выпекайте десерт в духовке 20-30 минут, пока поверхность не станет слегка золотистой, а масса не приобретет плотную текстуру.

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