Запеченные яблоки с творогом: как приготовить полезный десерт без лишних калорий
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Когда хочется сладкого, но без сложных десертов, стоит приготовить запеченные яблоки с творогом. Такой десерт получается нежным, ароматным и прекрасно смакует как теплым, так и охлажденным. Для его приготовления понадобятся доступные продукты, а сам процесс займет совсем немного времени. Это отличная идея для домашнего чаепития или легкого перекуса.
Идея приготовления запеченных яблок с творогом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 360 г
- яйца – 2 шт.
- подсластитель – по вкусу
- семена чиа – 40 г
- яблоки – 300 г
- орехи – 10 г
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте творог, яйца, подсластитель и семена чиа до однородной консистенции.
2. Оставьте смесь примерно на 5-10 минут, чтобы семена чиа немного впитали влагу. По желанию этот шаг можно пропустить.
3. Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов.
4. Яблоки хорошо вымойте, при необходимости удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте нарезанные яблоки в творожную массу и аккуратно перемешайте.
5. Переложите смесь в форму для запекания или порционные формочки.
6. Посыпьте сверху измельчёнными орехами.
7. Выпекайте десерт в духовке 20-30 минут, пока поверхность не станет слегка золотистой, а масса не приобретет плотную текстуру.
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