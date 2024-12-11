Запеченный картофель по-королевски для новогоднего стола: простой рецепт вкусного блюда
Картофель – очень бюджетный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусного и нежного пюре, а также супов. Еще его можно очень вкусно пожарить с грибами, запечь в духовке с маслом.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с соусом из крем-сыра.
Ингредиенты:
- картофель – 6 шт.
- сливочное масло– 40 г
- соль
Для соуса:
- сметана – 2 ст.л.
- крем-сыр Philadelphia с зеленью – 1 ст.л.
- паприка – 1/2 ч.л.
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель почистите и сделайте глубокие надрезы с помощью палочек.
2. Воду подсолите и доведите до кипения, положите картофель, доведите до кипения и варите 5-7 минут. Через 10 минут снимите фольгу, и готовьте до готовности и приятному золотистому цвету.
3. Соус: смешайте все необходимые ингредиенты.
Подавайте картофель с соусом.
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