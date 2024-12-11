Запеченный картофель по-королевски для новогоднего стола: простой рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Картофель – очень бюджетный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусного и нежного пюре, а также супов. Еще его можно очень вкусно пожарить с грибами, запечь в духовке с маслом.

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Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с соусом из крем-сыра. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • картофель – 6 шт.
  • сливочное масло– 40 г
  • соль

Для соуса:

  • сметана – 2 ст.л.
  • крем-сыр Philadelphia с зеленью – 1 ст.л. 
  • паприка – 1/2 ч.л.
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Картофель почистите и сделайте глубокие надрезы с помощью палочек.

Картофель для блюда

2. Воду подсолите и доведите до кипения, положите картофель, доведите до кипения и варите 5-7 минут. Через 10 минут снимите фольгу, и готовьте до готовности и приятному золотистому цвету. 

Вареный картофель

3. Соус: смешайте все необходимые ингредиенты. 

Сырный соус

Подавайте картофель с соусом.

Готовое блюдо

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