Картофель – очень бюджетный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусного и нежного пюре, а также супов. Еще его можно очень вкусно пожарить с грибами, запечь в духовке с маслом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с соусом из крем-сыра.

Ингредиенты:

картофель – 6 шт.

сливочное масло– 40 г

соль

Для соуса:

сметана – 2 ст.л.

крем-сыр Philadelphia с зеленью – 1 ст.л.

паприка – 1/2 ч.л.

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель почистите и сделайте глубокие надрезы с помощью палочек.

2. Воду подсолите и доведите до кипения, положите картофель, доведите до кипения и варите 5-7 минут. Через 10 минут снимите фольгу, и готовьте до готовности и приятному золотистому цвету.

3. Соус: смешайте все необходимые ингредиенты.

Подавайте картофель с соусом.

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