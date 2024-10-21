Запеченный картофель с сыром и необычным соусом: будет очень мягким и вкусным
Картофель – идеальный продукт для запекания, а также приготовления пюре, супов, запеканок, пирогов, зраз, пирожков. Еще картофель можно просто пожарить с грибами и луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с сыром и соусом песто.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 50 мл масла
- 1 ч л паприки
- 1 ч л сушеного чеснока
- Соль и черный перец по вкусу
- 100 г твердого сыра
- 100 г сметаны
- 2 ч л соус песто
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Картофель разрежьте пополам и переложите в миску.
2. Далее смешайте 50 мл масла, чайную ложку паприки, чайную ложку сушеного чеснока, соль и черный перец по вкусу. Все хорошо перемешайте и полейте картошку.
3. Затем натрите на терке 100 г твердого сыра. Посыпьте сыром противень, застеленный пергаментом, и выложите на него картофель срезом вниз, сверху картофель можно дополнительно смазать соусом. Выпекайте в разогретой до 200 С духовке примерно 30 минут.
4. Соус: смешайте сметану с песто и добавьте мелко нарезанный зеленый лук.
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