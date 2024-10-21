Запеченный картофель с сыром и необычным соусом: будет очень мягким и вкусным

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Картофель – идеальный продукт для запекания, а также приготовления пюре, супов, запеканок, пирогов, зраз, пирожков. Еще картофель можно просто пожарить с грибами и луком. 

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Как вкусно запечь картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с сыром и соусом песто. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 1 кг картофеля
  • 50 мл масла
  • 1 ч л паприки
  • 1 ч л сушеного чеснока
  • Соль и черный перец по вкусу
  • 100 г твердого сыра
  • 100 г сметаны
  • 2 ч л соус песто
  • зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Картофель разрежьте пополам и переложите в миску.

Картофель для блюда

2. Далее смешайте 50 мл масла, чайную ложку паприки, чайную ложку сушеного чеснока, соль и черный перец по вкусу. Все хорошо перемешайте и полейте картошку.

Соус для картофеля

3. Затем натрите на терке 100 г твердого сыра. Посыпьте сыром противень, застеленный пергаментом, и выложите на него картофель срезом вниз, сверху картофель можно дополнительно смазать соусом. Выпекайте в разогретой до 200 С духовке примерно 30 минут.

Сыр для блюда

4. Соус: смешайте сметану с песто и добавьте мелко нарезанный зеленый лук.

Готовое блюдо

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