Картофель – идеальный продукт для запекания, а также приготовления пюре, супов, запеканок, пирогов, зраз, пирожков. Еще картофель можно просто пожарить с грибами и луком.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с сыром и соусом песто.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

50 мл масла

1 ч л паприки

1 ч л сушеного чеснока

Соль и черный перец по вкусу

100 г твердого сыра

100 г сметаны

2 ч л соус песто

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Картофель разрежьте пополам и переложите в миску.

2. Далее смешайте 50 мл масла, чайную ложку паприки, чайную ложку сушеного чеснока, соль и черный перец по вкусу. Все хорошо перемешайте и полейте картошку.

3. Затем натрите на терке 100 г твердого сыра. Посыпьте сыром противень, застеленный пергаментом, и выложите на него картофель срезом вниз, сверху картофель можно дополнительно смазать соусом. Выпекайте в разогретой до 200 С духовке примерно 30 минут.

4. Соус: смешайте сметану с песто и добавьте мелко нарезанный зеленый лук.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: