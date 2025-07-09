Запеченный молодой картофель с лисичками и сметанным соусом: рецепт вкусного и сытного блюда
Молодой картофель – очень простой и при этом вкусный продукт, который можно очень вкусно варить, запекать, жарить и просто готовить на огне. Еще его можно фаршировать и готовить с салом на мангале и в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного молодого картофеля с жареными лисичками.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 4-5 шт.
- лисички – 200-300 г
- сливочное масло — 40 г
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец – по вкусу
- оливковое масло – для запекания
Для соуса:
- сметана – 4 ст.л
- зеленый лук – по вкусу
- лимонный сок – 1 ч. л.
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель моем, делаем неглубокие надрезы и отвариваем до почти готовности в подсоленной воде. Далее выкладываем в форму для запекания, добавляем оливковое масло, специи и запекаем 15 минут при температуре 200 С (лучше на режиме гриль).
2. На сковороде со сливочным маслом обжариваем чеснок, добавляем лисички и тушим где-то 15 минут, пока не испарится жидкость. Добавляем соль и перец.
3. Для соуса: смешиваем сметану, зеленый лук, чеснок, сок лимона и соль.
На тарелку выкладываем соус, сверху картофель и грибы. Поливаем немного оливковым маслом сверху и посыпаем зеленью!
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