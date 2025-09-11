Запеченный сыр сулугуни в слоеном тесте – популярная закуска, которую сейчас готовит весь интернет. Сверху после запекания получается аппетитная хрустящая корочка, а сыр очень аппетитно тянется. Идеально подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления сыра сулугуни в слоеном тесте опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

сулугуни – 300–350 г

яйца – 1 шт.

кунжут – 1-2 ст.л.

любимые соусы

Способ приготовления:

1. Сулугуни нарезать или разломить на палочки толщиной 1-1,5 см.

2. Слоеное тесто раскатать в пласт, нарезать полосками шириной 2-3 см.

3. Каждую палочку сыра обмотать полоской теста в виде рулетика или спирали.

4. Выложить заготовки на противень, смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

5. Запекать в духовке при температуре 190-230 градусов до золотистой корочки.

6. Подавать горячими с соусами или джемом – сыр внутри будет тянуться, а тесто хрустеть.

