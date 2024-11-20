Запеканка из фарша и картофеля для обеда: как приготовить сытное и бюджетное блюдо за считанные минуты

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
1,3 т.
Запеканка из фарша и картофеля для обеда: как приготовить сытное и бюджетное блюдо за считанные минуты

Фарш и картофель – это отличное сочетание для того, чтобы приготовить вкусную запеканку на обед. Блюдо получится очень сытным и сочным. А самое главное, что его точно хватит на всех.

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Идея приготовления сытной запеканки из картофеля и фарша опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. Для того чтобы получилась золотистая корочка, добавьте много натертого сыра.

Запеканка из фарша и картофеля для обеда: как приготовить сытное и бюджетное блюдо за считанные минуты

Ингредиенты:

  • картофель – 900 г
  • свино-говяжий фарш – 450 г
  • грибы – 100 г
  • лук – 1 шт.
  • укроп и зеленый лук
  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • моцарелла – 200 г
  • специи

Способ приготовления:

Запеканка из фарша и картофеля для обеда: как приготовить сытное и бюджетное блюдо за считанные минуты

1. Смешать фарш, мелко нарезанные грибы, лук и зелень, добавить специи.

2. Натереть сырой картофель, посолить.

Запеканка из фарша и картофеля для обеда: как приготовить сытное и бюджетное блюдо за считанные минуты

3. Через две минуты хорошо отжать и разделить на две части.

4. Смазать форму маслом, выложить половину картофеля, затем фарш.

Запеканка из фарша и картофеля для обеда: как приготовить сытное и бюджетное блюдо за считанные минуты

5. Во вторую часть картофеля добавить яйца, сметану и 50 г творога, выложить на фарш. Накрыть фольгой.

Запеканка из фарша и картофеля для обеда: как приготовить сытное и бюджетное блюдо за считанные минуты

6. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Запеканка из фарша и картофеля для обеда: как приготовить сытное и бюджетное блюдо за считанные минуты

7. Затем снять фольгу, посыпать творогом и поставить обратно в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов.

8. Дать постоять 10 минут и после этого есть.

Запеканка из фарша и картофеля для обеда: как приготовить сытное и бюджетное блюдо за считанные минуты

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