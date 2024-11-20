Фарш и картофель – это отличное сочетание для того, чтобы приготовить вкусную запеканку на обед. Блюдо получится очень сытным и сочным. А самое главное, что его точно хватит на всех.

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Идея приготовления сытной запеканки из картофеля и фарша опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. Для того чтобы получилась золотистая корочка, добавьте много натертого сыра.

Ингредиенты:

картофель – 900 г

свино-говяжий фарш – 450 г

грибы – 100 г

лук – 1 шт.

укроп и зеленый лук

яйца – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

моцарелла – 200 г

специи

Способ приготовления:

1. Смешать фарш, мелко нарезанные грибы, лук и зелень, добавить специи.

2. Натереть сырой картофель, посолить.

3. Через две минуты хорошо отжать и разделить на две части.

4. Смазать форму маслом, выложить половину картофеля, затем фарш.

5. Во вторую часть картофеля добавить яйца, сметану и 50 г творога, выложить на фарш. Накрыть фольгой.

6. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

7. Затем снять фольгу, посыпать творогом и поставить обратно в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов.

8. Дать постоять 10 минут и после этого есть.

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