Свекла – один из самых вкусных и ценных осенних овощей, который может быть основой для приготовления салатов, закусок, соусов. Еще из нее получится самая вкусная украинская шпундра, борщ, винегрет, "Шуба".

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как лучше готовить свеклу, чтобы она была сладкой и полезной.

Варить или запекать

Свеклу лучше не варить, так как при варке из нее очень быстро выходят соки, а это и вкус, и цвет, и текстура.

Свеклу лучше всего запекать, только тогда вы получите максимально насыщенный и вкус, и цвет и пользу от продукта! Обязательно заверните свеклу в фольгу и запекайте при 200 С 20-30 минут!

Когда свекла готова, ее нужно очистить прямо руками, натереть или порезать большими кусками, приправить маслом, солью и перцем и добавить зелень, сыр, чеснок!

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