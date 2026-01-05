Домашние вареники – блюдо, которое любят все. Готовить их можно с разными начинками и разного теста. Но, вкуснее и проще всего будет, если сделать тесто просто на кипятке. Так тесто получится эластичным и не будет рваться.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных вареников на заварном тесте, которое готовится элементарно.

Ингредиенты:

750 г муки

6 ст.л. растительного масла

450 мл кипятка

1/2 ч.л. соли

Способ приготовления:

1. Для постной начинки: поджарьте квашеную капусту, а также вкусно будет – жареный лук с грибами, картофель.

2. Тесто: к просеянной муке добавляем соль, перемешиваем, добавляем кипяток и масло, смешиваем тесто ложкой. Кипяток быстро остывает, и не обжигает руки, поэтому почти сразу после замешивания ложкой можно начать смешивать тесто руками, вымешиваем его на поверхности еще пару минут, тесто должно быть пластичным, комнатной температуры, и накрываем его пленкой или пакетом и оставляем отдохнуть на 30 минут.

3. Готовое тесто делим на 3 части, каждую тонко раскатываем и лепим вареники.

4. Вареники варим в кипящей подсоленной воде 2 минуты от закипания, и сразу вынимаем.

