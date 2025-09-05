Жареные кабачки по-новому: как значительно быстрее приготовить классическое сезонное блюдо

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
726
Жареные кабачки по-новому: как значительно быстрее приготовить классическое сезонное блюдо

Классический вариант жареных кабачков знает почти каждая хозяйка, но иногда хочется приготовить их по-новому, потратив меньше времени. Достаточно нескольких простых ингредиентов, чтобы придать блюду новый вкус и сделать его более аппетитным. Особенно вкусно получаются кабачки в сырной яичной оболочке — они имеют золотистую корочку и остаются нежными внутри.

Видео дня

Идея приготовления вкусных жареных кабачков в кляре опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Жареные кабачки по-новому: как значительно быстрее приготовить классическое сезонное блюдо

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • яйца – 4 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • паприка – 1 ч.л.
  • мука – 100 г
  • масло для жарки
  • для подачи – сметана, чеснок, зелень.

Способ приготовления:

Жареные кабачки по-новому: как значительно быстрее приготовить классическое сезонное блюдо

1. Кабачки тщательно вымойте и нарежьте так, чтобы они держались за основу, а по всей длине были, как полоски.

2. Посолите и поперчите кусочки, оставьте на несколько минут, чтобы они пустили сок.

Жареные кабачки по-новому: как значительно быстрее приготовить классическое сезонное блюдо

3. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте натертый на мелкой терке твердый сыр и паприку, хорошо перемешайте.

Жареные кабачки по-новому: как значительно быстрее приготовить классическое сезонное блюдо

4. Кабачки слегка отожмите от жидкости. Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, а затем окуните в яично-сырную смесь.

5. Выкладывайте кабачки на разогретую сковороду с маслом и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

6. Подавайте горячими со сметаной, чесноком и свежей зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты