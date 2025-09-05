Классический вариант жареных кабачков знает почти каждая хозяйка, но иногда хочется приготовить их по-новому, потратив меньше времени. Достаточно нескольких простых ингредиентов, чтобы придать блюду новый вкус и сделать его более аппетитным. Особенно вкусно получаются кабачки в сырной яичной оболочке — они имеют золотистую корочку и остаются нежными внутри.

Идея приготовления вкусных жареных кабачков в кляре опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

соль, перец – по вкусу

яйца – 4 шт.

твердый сыр – 100 г

паприка – 1 ч.л.

мука – 100 г

масло для жарки

для подачи – сметана, чеснок, зелень.

Способ приготовления:

1. Кабачки тщательно вымойте и нарежьте так, чтобы они держались за основу, а по всей длине были, как полоски.

2. Посолите и поперчите кусочки, оставьте на несколько минут, чтобы они пустили сок.

3. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте натертый на мелкой терке твердый сыр и паприку, хорошо перемешайте.

4. Кабачки слегка отожмите от жидкости. Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, а затем окуните в яично-сырную смесь.

5. Выкладывайте кабачки на разогретую сковороду с маслом и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

6. Подавайте горячими со сметаной, чесноком и свежей зеленью.

