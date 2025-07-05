Кабачки, особенно молодые могут быть основой для приготовления очень вкусных, легких и сытных блюд. Из них получается очень вкусное рагу, а также деруны, оладьи, салаты, запеканки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков с помидорами и соусом из сметаны, чеснока и с сыром.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт (среднего размера)

яйца – 1 шт

мука пшеничная – 2 ст.л.

помидор – 1 шт.

тертый сыр – 50 г

сметана – 3 ст. л.

майонез – 1 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

укроп – половина пучка

соль – по вкусу

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезаем кольцами, солим.

2. Каждое колечко кабачка опускаем сначала в муку, затем в взбитое яйцо. Выкладываем на горячую сковороду, и жарим на растительном масле с двух сторон.

3. Соус: смешайте сметану, майонез, укроп, чеснок, соль.

4. Кабачок смазываем соусом, сверху выкладываем помидоры, сверху кабачок, и тертый сыр!

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