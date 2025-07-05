Жареные кабачки по-новому с вкусным сырным соусом и помидорами: идеальная летняя закуска
Кабачки, особенно молодые могут быть основой для приготовления очень вкусных, легких и сытных блюд. Из них получается очень вкусное рагу, а также деруны, оладьи, салаты, запеканки.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков с помидорами и соусом из сметаны, чеснока и с сыром.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт (среднего размера)
- яйца – 1 шт
- мука пшеничная – 2 ст.л.
- помидор – 1 шт.
- тертый сыр – 50 г
- сметана – 3 ст. л.
- майонез – 1 ст. л.
- чеснок – 1 зубчик
- укроп – половина пучка
- соль – по вкусу
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезаем кольцами, солим.
2. Каждое колечко кабачка опускаем сначала в муку, затем в взбитое яйцо. Выкладываем на горячую сковороду, и жарим на растительном масле с двух сторон.
3. Соус: смешайте сметану, майонез, укроп, чеснок, соль.
4. Кабачок смазываем соусом, сверху выкладываем помидоры, сверху кабачок, и тертый сыр!
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