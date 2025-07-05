Жареные кабачки по-новому с вкусным сырным соусом и помидорами: идеальная летняя закуска

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт блюда

Кабачки, особенно молодые могут быть основой для приготовления очень вкусных, легких и сытных блюд. Из них получается очень вкусное рагу, а также деруны, оладьи, салаты, запеканки.

Закуска из кабачков

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков с помидорами и соусом из сметаны, чеснока и с сыром. 

Жареные кабачки

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт (среднего размера)
  • яйца – 1 шт
  • мука пшеничная – 2 ст.л. 
  • помидор – 1 шт.
  • тертый сыр – 50 г
  • сметана – 3 ст. л. 
  • майонез – 1 ст. л. 
  • чеснок – 1 зубчик
  • укроп – половина пучка
  • соль – по вкусу
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезаем кольцами, солим.

Кабачок для блюда

2. Каждое колечко кабачка опускаем сначала в муку, затем в взбитое яйцо. Выкладываем на горячую сковороду, и жарим на растительном масле с двух сторон.

Кабачки в кляре

3. Соус: смешайте сметану, майонез, укроп, чеснок, соль.

Соус для блюда

4. Кабачок смазываем соусом, сверху выкладываем помидоры, сверху кабачок, и тертый сыр!

Готовые кабачки

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