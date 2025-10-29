Жареные пирожки – это блюдо, которое всегда напоминает домашний уют. Они вкусные и теплыми, и охлажденными, а лучше всего подходят для семейного ужина. Особенно вкусными пирожки получаются тогда, когда тесто замешивают не на воде или молоке, а на картофельном отваре.

Идея приготовления вкусных жареных пирожков на ужин опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

картофель – 7-8 шт.

молоко – по вкусу

сливочное масло – по вкусу

соль – по вкусу

укроп или жареный лук – по желанию

Ингредиенты для теста:

картофельный отвар – 500 мл.

сахар – 1 ст.л.

соль – 1,5 ч.л.

майонез – 2 ст.л.

сухие дрожжи – 10 г

мука – 750-800 г

Для жарки:

масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Сперва приготовьте начинку.

2. Картофель очистите и отварите в подсоленной воде до мягкости.

3. Отвар слейте – он понадобится для теста.

4. Добавьте к картофелю молоко и сливочное масло, растолките в пюре. Когда масса немного остынет, добавьте измельченный укроп или жареный лук, перемешайте.

5. К теплому картофельного отвара добавьте сахар, соль и майонез – он сделает тесто особенно нежным.

6. Хорошо перемешайте, затем всыпьте дрожжи и размешайте до растворения.

7. Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы поднялось.

8. Когда тесто подойдет, смажьте руки маслом и сформируйте небольшие шарики. Каждый расплескайте в лепешку, выложите ложку начинки и тщательно защипните края.

9. Обжаривайте пирожки на среднем огне в разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Выложите готовые изделия на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

