Жареные пирожки из теста на картофельном отваре: приготовьте любимое блюдо для семьи на ужин
Жареные пирожки – это блюдо, которое всегда напоминает домашний уют. Они вкусные и теплыми, и охлажденными, а лучше всего подходят для семейного ужина. Особенно вкусными пирожки получаются тогда, когда тесто замешивают не на воде или молоке, а на картофельном отваре.
Идея приготовления вкусных жареных пирожков на ужин опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.
Ингредиенты для начинки:
- картофель – 7-8 шт.
- молоко – по вкусу
- сливочное масло – по вкусу
- соль – по вкусу
- укроп или жареный лук – по желанию
Ингредиенты для теста:
- картофельный отвар – 500 мл.
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 1,5 ч.л.
- майонез – 2 ст.л.
- сухие дрожжи – 10 г
- мука – 750-800 г
Для жарки:
- масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Сперва приготовьте начинку.
2. Картофель очистите и отварите в подсоленной воде до мягкости.
3. Отвар слейте – он понадобится для теста.
4. Добавьте к картофелю молоко и сливочное масло, растолките в пюре. Когда масса немного остынет, добавьте измельченный укроп или жареный лук, перемешайте.
5. К теплому картофельного отвара добавьте сахар, соль и майонез – он сделает тесто особенно нежным.
6. Хорошо перемешайте, затем всыпьте дрожжи и размешайте до растворения.
7. Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы поднялось.
8. Когда тесто подойдет, смажьте руки маслом и сформируйте небольшие шарики. Каждый расплескайте в лепешку, выложите ложку начинки и тщательно защипните края.
9. Обжаривайте пирожки на среднем огне в разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Выложите готовые изделия на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
