Жареные пирожки на молоке: готовятся максимум 30 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Домашние жареные пирожки – это простое и сытное блюдо, которое всегда уместно к чаю, бульону или как быстрый перекус. Особенность этого рецепта – быстрое тесто, которое не нужно долго оставлять подходить. Пирожки получаются мягкими, воздушными и с аппетитной золотистой корочкой. Для начинки можно использовать картофель, капусту, мясо, сосиски или любые другие продукты, которые есть дома. Именно поэтому этот рецепт часто становится настоящей находкой для быстрого домашнего обеда или ужина.

Идея приготовления быстрых жареных пирожков из теста на молоке опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

  • молоко – 200 мл.
  • кипяток – 200 мл.
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • масло – 3 ст.л.
  • мука – 650 г
  • свежие дрожжи – 20 г
  • начинка – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавьте соль, сахар и дрожжи. Хорошо перемешайте, чтобы дрожжи полностью растворились.

2. Постепенно всыпьте муку и перемешайте массу ложкой.

3. После этого влейте кипяток и еще раз хорошо вымешайте.

4. Добавьте масло и замесите мягкое эластичное тесто руками.

5. Оставлять тесто для подъема не нужно – сразу переходите к формированию пирожков.

6. Поделите тесто на небольшие кусочки, руками сформируйте лепешки и выложите внутрь начинку.

7. Соедините края и сформируйте пирожки. Для начинки можно использовать ливер, картофель, тушеную капусту, сосиски или другие любимые продукты.

8. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла и обжаривайте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.

