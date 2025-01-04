Жареные пирожки – это блюдо, хорошо знакомое нам с детства. Мамы, или бабушки часто готовили их на выходных к завтраку, добавляя самые разные начинки. Этот невероятный вкус трудно с чем-то сравнить, поэтому часто нам хочется приготовить это блюдо дома, и хоть мгновенно попасть в детство.

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Фудблогер Валентина Кущ в Instagram рассказала, как приготовить жареные пирожки из заварного теста. Она утверждает, что пирожки, приготовленные по этому рецепту, получатся воздушными и невероятно нежными.

Ингредиенты для заварки на 10 шт.

Мука – 25 гр

Сахар – 1 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Масло растительное – 30 мл

Кипяток – 120 мл

Ингредиенты для теста

Заварка

Дрожжи сухие – 4 гр

Сахар – 5 гр

Желток – 1 шт

Теплая вода – 60 мл

Мука – 275 гр

Способ приготовления заварки

1.Смешиваем все сухие ингредиенты.

2. Добавляем масло.

3. Завариваем все кипятком и хорошо перемешиваем.

Способ приготовления теста

1. Отдельно смешиваем дрожжи, сахар, желток, муку и воду.

2. Добавляем заварку и замешиваем тесто.

3. Тесто должно получиться немного липкое и эластичное. Оставляем его на 1 час.

Способ формирования пирожков

1.Разделяем тесто на 10 частей.

2. Каждую часть раскатываем, но не тонко.

3. Кладем начинку, накрываем, как вареник и залепляем.

4. Переворачиваем швом вниз и немного прижимаем.

5. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.

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