Жареные пирожки на заварном тесте: самый вкусный рецепт
Жареные пирожки – это блюдо, хорошо знакомое нам с детства. Мамы, или бабушки часто готовили их на выходных к завтраку, добавляя самые разные начинки. Этот невероятный вкус трудно с чем-то сравнить, поэтому часто нам хочется приготовить это блюдо дома, и хоть мгновенно попасть в детство.
Фудблогер Валентина Кущ в Instagram рассказала, как приготовить жареные пирожки из заварного теста. Она утверждает, что пирожки, приготовленные по этому рецепту, получатся воздушными и невероятно нежными.
Ингредиенты для заварки на 10 шт.
- Мука – 25 гр
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Масло растительное – 30 мл
- Кипяток – 120 мл
Ингредиенты для теста
- Заварка
- Дрожжи сухие – 4 гр
- Сахар – 5 гр
- Желток – 1 шт
- Теплая вода – 60 мл
- Мука – 275 гр
Способ приготовления заварки
1.Смешиваем все сухие ингредиенты.
2. Добавляем масло.
3. Завариваем все кипятком и хорошо перемешиваем.
Способ приготовления теста
1. Отдельно смешиваем дрожжи, сахар, желток, муку и воду.
2. Добавляем заварку и замешиваем тесто.
3. Тесто должно получиться немного липкое и эластичное. Оставляем его на 1 час.
Способ формирования пирожков
1.Разделяем тесто на 10 частей.
2. Каждую часть раскатываем, но не тонко.
3. Кладем начинку, накрываем, как вареник и залепляем.
4. Переворачиваем швом вниз и немного прижимаем.
5. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.
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