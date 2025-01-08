Жареный сыр: закуска, которая поразит каждого

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
84
Жареный сыр: закуска, которая поразит каждого

Этот рецепт станет просто идеальным для всех ценителей сыра. Блюдо поражает своим сбалансированным вкусом и невероятным ароматом. Также она выглядит довольно интересно, поэтому еще и станет украшением стола.

Видео дня

Как приготовить жареный сыр в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Она утверждает, что эта закуска точно не оставит никого безразличным.

Жареный сыр: закуска, которая поразит каждого

Ингредиенты

  • Сыр бри – 1 шт
  • Прошуто – 5-6 слайсов
  • Паприка – 1 ст.л.
  • Масло – 30 гр
  • Яблоко – 1-2 шт
  • грецкий орех – 50 гр
  • Коричневый сахар – 1 ст.л.
  • Сок лимона – ½ шт
  • Мед – по вкусу

Способ приготовления

1.Выкладываем прошуто звездочкой. Сверху выкладываем сыр и заворачиваем. Обрисуем в паприце.

Жареный сыр: закуска, которая поразит каждого

2. Жарим на среднем огне, пока сыр внутри не станет мягким.

Жареный сыр: закуска, которая поразит каждого

3. В нарезанные яблоки и орехи добавить сахар и лимонный сок и жарить на масле до полной карамелизации.

Жареный сыр: закуска, которая поразит каждого

4. Подавать с поджаренным хлебом и медом.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты закусок:

Рецепты

Сейчас мы готовим

Все рецепты