Этот рецепт станет просто идеальным для всех ценителей сыра. Блюдо поражает своим сбалансированным вкусом и невероятным ароматом. Также она выглядит довольно интересно, поэтому еще и станет украшением стола.

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Как приготовить жареный сыр в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Она утверждает, что эта закуска точно не оставит никого безразличным.

Ингредиенты

Сыр бри – 1 шт

Прошуто – 5-6 слайсов

Паприка – 1 ст.л.

Масло – 30 гр

Яблоко – 1-2 шт

грецкий орех – 50 гр

Коричневый сахар – 1 ст.л.

Сок лимона – ½ шт

Мед – по вкусу

Способ приготовления

1.Выкладываем прошуто звездочкой. Сверху выкладываем сыр и заворачиваем. Обрисуем в паприце.

2. Жарим на среднем огне, пока сыр внутри не станет мягким.

3. В нарезанные яблоки и орехи добавить сахар и лимонный сок и жарить на масле до полной карамелизации.

4. Подавать с поджаренным хлебом и медом.

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