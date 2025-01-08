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Жареный сыр: закуска, которая поразит каждого
Этот рецепт станет просто идеальным для всех ценителей сыра. Блюдо поражает своим сбалансированным вкусом и невероятным ароматом. Также она выглядит довольно интересно, поэтому еще и станет украшением стола.
Как приготовить жареный сыр в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Она утверждает, что эта закуска точно не оставит никого безразличным.
Ингредиенты
- Сыр бри – 1 шт
- Прошуто – 5-6 слайсов
- Паприка – 1 ст.л.
- Масло – 30 гр
- Яблоко – 1-2 шт
- грецкий орех – 50 гр
- Коричневый сахар – 1 ст.л.
- Сок лимона – ½ шт
- Мед – по вкусу
Способ приготовления
1.Выкладываем прошуто звездочкой. Сверху выкладываем сыр и заворачиваем. Обрисуем в паприце.
2. Жарим на среднем огне, пока сыр внутри не станет мягким.
3. В нарезанные яблоки и орехи добавить сахар и лимонный сок и жарить на масле до полной карамелизации.
4. Подавать с поджаренным хлебом и медом.
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