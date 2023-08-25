Вкусная маринованная закуска из помидоров: можно есть на следующий день

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусная маринованная закуска из помидоров: можно есть на следующий день

Вместо многокомпонентных салатов можно просто замариновать помидоры. Этот овощ сам по себе очень сочный и имеет насыщенный вкус, поэтому понадобится совсем мало компонентов, чтобы его довершить. Есть закуску можно будет уже на следующий день и некоторое время хранить в холодильнике.

Идея приготовления вкусной закуски из помидоров, которую можно есть на следующий день, опубликована на кулинарной странице top_havchik_ в Instagram. Маринад придает овощам особую пикантность.

Вкусная маринованная закуска из помидоров: можно есть на следующий день

Ингредиенты:

  • помидоры – 5 шт (средние)
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  • лук – 1 шт.
  • масло – 5 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • специи (хмели-сунели или другие любимые) – 1 ст.л.
  • чеснок – 4-5 зубчика

Способ приготовления:

Вкусная маринованная закуска из помидоров: можно есть на следующий день

1. Смешиваем соль, сахар, лимонный сок и растительное масло.

2. Хорошо размешиваем, чтобы сахар с солью полностью растворился.

Вкусная маринованная закуска из помидоров: можно есть на следующий день

3. К этой смеси добавляем хмели-сунели и чеснок, пропущенный через пресс.

4. Красный лук нарезаем тонкими полукольцами, а помидоры – тонкими колечками.

Вкусная маринованная закуска из помидоров: можно есть на следующий день

5. Выкладываем в контейнер помидоры и лук, чередуя слои.

6. Каждый слой поливаем маринадом.

Вкусная маринованная закуска из помидоров: можно есть на следующий день

7. Ставим закуску в холодильник на ночь.

Вкусная маринованная закуска из помидоров: можно есть на следующий день

8. За это время помидоры и лук очень хорошо промаринуются, специи откроются и отдадут весь свой аромат и вкус салата.

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