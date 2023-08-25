Вместо многокомпонентных салатов можно просто замариновать помидоры. Этот овощ сам по себе очень сочный и имеет насыщенный вкус, поэтому понадобится совсем мало компонентов, чтобы его довершить. Есть закуску можно будет уже на следующий день и некоторое время хранить в холодильнике.

Идея приготовления вкусной закуски из помидоров, которую можно есть на следующий день, опубликована на кулинарной странице top_havchik_ в Instagram. Маринад придает овощам особую пикантность.

Ингредиенты:

помидоры – 5 шт (средние)

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лук – 1 шт.

масло – 5 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

специи (хмели-сунели или другие любимые) – 1 ст.л.

чеснок – 4-5 зубчика

Способ приготовления:

1. Смешиваем соль, сахар, лимонный сок и растительное масло.

2. Хорошо размешиваем, чтобы сахар с солью полностью растворился.

3. К этой смеси добавляем хмели-сунели и чеснок, пропущенный через пресс.

4. Красный лук нарезаем тонкими полукольцами, а помидоры – тонкими колечками.

5. Выкладываем в контейнер помидоры и лук, чередуя слои.

6. Каждый слой поливаем маринадом.

7. Ставим закуску в холодильник на ночь.

8. За это время помидоры и лук очень хорошо промаринуются, специи откроются и отдадут весь свой аромат и вкус салата.

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