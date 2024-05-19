Закуски на любом столе служат не только в качестве своего основного предназначения, но и как украшение. Поэтому очень важно, чтобы закуска была вкусной и с красивой подачей.

Рецептом именно такой закуски поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, как из простых ингредиентов и лаваша создать настоящий кулинарный шедевр.

Ингредиенты

Лаваш круглый – 8-10 шт

Яйцо для смазки – 1 шт

Кужут

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Ингредиенты для начинки

Куриное филе отварное – 1 шт.

Яйца отварные – 2 шт.

Сулугуни копченый

Шампиньоны – 100 гр

Огурец – 1 шт

Чеснок – 2 зуб

Соль

Перец

Майонез

Способ приготовления

1. Лаваш, или тортилью разрезаем пополам и заворачиваем в конус каждую часть, склеивая края взбитым яйцом.

2. Выкладываем конусы на застеленный пергаментом противень. Замазываем яйцом, присыпаем кунжутом и выпекаем 10-12 минут при 180 градусах.

3. Готовим начинку. Шампиньоны нарезаем и обжариваем до готовности. Огурцы нарезаем кубиками, остальные ингредиенты произвольно измельчаем.

4. Смешиваем все ингредиенты в глубокой емкости, добавляем майонез и еще раз хорошо перемешиваем.

5. Заполняем конусы начинкой и украшаем измельченный укропом.

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