Закуска из лаваша: как удивить родных необычным видом и вкусом

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
246
Закуска из лаваша: как удивить родных необычным видом и вкусом

Закуски на любом столе служат не только в качестве своего основного предназначения, но и как украшение. Поэтому очень важно, чтобы закуска была вкусной и с красивой подачей.

Рецептом именно такой закуски поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, как из простых ингредиентов и лаваша создать настоящий кулинарный шедевр.

Закуска из лаваша: как удивить родных необычным видом и вкусом

Ингредиенты

  • Лаваш круглый – 8-10 шт
  • Яйцо для смазки – 1 шт
  • Кужут
Видео дня

Ингредиенты для начинки

  • Куриное филе отварное – 1 шт.
  • Яйца отварные – 2 шт.
  • Сулугуни копченый
  • Шампиньоны – 100 гр
  • Огурец – 1 шт
  • Чеснок – 2 зуб
  • Соль
  • Перец
  • Майонез

Способ приготовления

1. Лаваш, или тортилью разрезаем пополам и заворачиваем в конус каждую часть, склеивая края взбитым яйцом.

2. Выкладываем конусы на застеленный пергаментом противень. Замазываем яйцом, присыпаем кунжутом и выпекаем 10-12 минут при 180 градусах.

Закуска из лаваша: как удивить родных необычным видом и вкусом

3. Готовим начинку. Шампиньоны нарезаем и обжариваем до готовности. Огурцы нарезаем кубиками, остальные ингредиенты произвольно измельчаем.

Закуска из лаваша: как удивить родных необычным видом и вкусом

4. Смешиваем все ингредиенты в глубокой емкости, добавляем майонез и еще раз хорошо перемешиваем.

Закуска из лаваша: как удивить родных необычным видом и вкусом

5. Заполняем конусы начинкой и украшаем измельченный укропом.

На OBOZ.UA можно найти и другие рецепты закусок:

Сейчас мы готовим

Все рецепты