Закуска из лаваша: как удивить родных необычным видом и вкусом
Закуски на любом столе служат не только в качестве своего основного предназначения, но и как украшение. Поэтому очень важно, чтобы закуска была вкусной и с красивой подачей.
Рецептом именно такой закуски поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, как из простых ингредиентов и лаваша создать настоящий кулинарный шедевр.
Ингредиенты
- Лаваш круглый – 8-10 шт
- Яйцо для смазки – 1 шт
- Кужут
Ингредиенты для начинки
- Куриное филе отварное – 1 шт.
- Яйца отварные – 2 шт.
- Сулугуни копченый
- Шампиньоны – 100 гр
- Огурец – 1 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Соль
- Перец
- Майонез
Способ приготовления
1. Лаваш, или тортилью разрезаем пополам и заворачиваем в конус каждую часть, склеивая края взбитым яйцом.
2. Выкладываем конусы на застеленный пергаментом противень. Замазываем яйцом, присыпаем кунжутом и выпекаем 10-12 минут при 180 градусах.
3. Готовим начинку. Шампиньоны нарезаем и обжариваем до готовности. Огурцы нарезаем кубиками, остальные ингредиенты произвольно измельчаем.
4. Смешиваем все ингредиенты в глубокой емкости, добавляем майонез и еще раз хорошо перемешиваем.
5. Заполняем конусы начинкой и украшаем измельченный укропом.
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