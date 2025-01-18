С давних времен на праздник Сретения было принято готовить выпечку в форме жаворонков. Эти птицы, как известно, символизируют приход весны. Таким образом, украинцы призвали весну прийти раньше, ведь верили, что она приносит с собой не только тепло, но и радость.

Видео дня

Как приготовить выпечку в форме жаворонков на Сретенье, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. В результате вы получите вкуснейшие булочки к чаю.

Ингредиенты

Вода теплая – 250 мл

Дрожжи сухие – 5 гр

Мука – 450-500 гр

Соль – ½ ч.л.

Масло растительное – 50 мл

Сахар – 75 гр

Ванильный сахар

Желток для смазки

Способ приготовления

1. К едва теплой воде всыпаем дрожжи и сахар. Просеиваем половину от общей массы муки и оставляем опару на 15-20мин. в теплом месте.

2. В опару, в которой появилась характерная пенная шапочка, вливаем масло, всыпаем щепотку соли и просеиваем остаток муки.

3. Замешиваем мягкое и приятное в работе тесто. Оставляем его в теплом месте под полотенцем на 1,5 часа, периодически обминая. (через 40 мин можно обмять и оставить еще на 30-40).

4. Тесто, хорошо подошедшее и увеличившееся в объеме обминаем и делим на 10-12 одинаковых частей.

5. Раскатываем в колбаску, по краям толще, чем в центре. Завязываем узел и отрезаем немного теста из хвостика и головы и формируя маленькую колбаску подкладываем под ту сторону птички, на которую она переваливается.

6. Формируем острый клюв и разрезаем хвостик, в виде глазков вставляем горошинки черного перца. Оставляем подходить на 30 мин.

7. При желании смазываем желтком и посыпаем сахаром.

8. Отправляем выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 мин.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты булочек: