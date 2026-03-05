Все рецепты
Жульен из филе и грибов: рецепт самой вкусной домашней закуски за 30 минут
Жюльен – вкусная, сытная, горячая закуска, основа которой – мясо птицы, а также грибы, нарезанные одноименным способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запеченных со сметаной, сыром или сливками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного жульена из шампиньонов, филе и сливок.
Ингредиенты:
- сыр любой
- 1 куриное филе
- 10 шампиньонов
- 1/2 лука
- 1 зубчик чеснока
- 200 мл сливок 33%
- соль, перец, мускатный орех на кончике ножа
Способ приготовления:
1. Обжарьте мясо, отдельно грибы и лук. Добавьте сливки, специи и протушите.
2. Выложите массу в форму, добавьте сыр и запекайте при 200С 15 минут.
