Жюльен – вкусная, сытная, горячая закуска, основа которой – мясо птицы, а также грибы, нарезанные одноименным способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запеченных со сметаной, сыром или сливками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного жульена из шампиньонов, филе и сливок.

Ингредиенты:

сыр любой

1 куриное филе

10 шампиньонов

1/2 лука

1 зубчик чеснока

200 мл сливок 33%

соль, перец, мускатный орех на кончике ножа

Способ приготовления:

1. Обжарьте мясо, отдельно грибы и лук. Добавьте сливки, специи и протушите.

2. Выложите массу в форму, добавьте сыр и запекайте при 200С 15 минут.

