Значительно лучше, чем просто из филе: как приготовить сочные отбивные из куриных бедер
Отбивные из куриного филе часто получаются сухими, особенно без маринования или дополнительного соуса. Зато куриные бедра имеют больше соков и жира, поэтому блюдо получается нежным, ароматным и более насыщенным по вкусу. Для приготовления не нужно сложных ингредиентов – только правильная панировка и несколько минут обжарки. Такой рецепт подходит как для семейного обеда, так и для праздничной подачи.
Идея приготовления сочных отбивных из куриных бедер опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные бедра, без кости и кожи – 600 г
- мука – для панировки для панировки
- сыр – 150 г (натертый или измельченный в блендере)Яйца – 3 шт.
соль, черный перец, хлопья чили – по желанию
- сухой чеснок, копченая паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные бедра промойте, обсушите и слегка отбейте, чтобы выровнять толщину мяса.
2. Приправьте с обеих сторон: добавьте соль, перец, сухой чеснок, копченую паприку и по желанию хлопья чили. Хорошо вотрите специи в мясо.
3. Подготовьте три миски: в первой – муку, во второй – взбитые яйца, в третьей – измельченный сыр.
4. Каждый кусочек мяса обваляйте сначала в муке, затем в яйце, далее в сыре и еще раз в яйце – такая двойная панировка обеспечивает сочную середину и хрустящую корочку.
5. Обжаривайте отбивные на разогретой сковороде с маслом на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
6. Если мясо не успело полностью прожариться, переложите в форму и доведите до готовности в духовке при 180°C несколько минут. Это сделает вкус еще более насыщенным.
