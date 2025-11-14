Отбивные из куриного филе часто получаются сухими, особенно без маринования или дополнительного соуса. Зато куриные бедра имеют больше соков и жира, поэтому блюдо получается нежным, ароматным и более насыщенным по вкусу. Для приготовления не нужно сложных ингредиентов – только правильная панировка и несколько минут обжарки. Такой рецепт подходит как для семейного обеда, так и для праздничной подачи.

Идея приготовления сочных отбивных из куриных бедер опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра, без кости и кожи – 600 г

мука – для панировки

сыр – 150 г (натертый или измельченный в блендере)
яйца – 3 шт.

соль, черный перец, хлопья чили – по желанию

сухой чеснок, копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные бедра промойте, обсушите и слегка отбейте, чтобы выровнять толщину мяса.

2. Приправьте с обеих сторон: добавьте соль, перец, сухой чеснок, копченую паприку и по желанию хлопья чили. Хорошо вотрите специи в мясо.

3. Подготовьте три миски: в первой – муку, во второй – взбитые яйца, в третьей – измельченный сыр.

4. Каждый кусочек мяса обваляйте сначала в муке, затем в яйце, далее в сыре и еще раз в яйце – такая двойная панировка обеспечивает сочную середину и хрустящую корочку.

5. Обжаривайте отбивные на разогретой сковороде с маслом на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

6. Если мясо не успело полностью прожариться, переложите в форму и доведите до готовности в духовке при 180°C несколько минут. Это сделает вкус еще более насыщенным.

