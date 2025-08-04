Значительно лучше магазинной шаурмы: как приготовить вкусный и диетический рулет из лаваша на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
507
Значительно лучше магазинной шаурмы: как приготовить вкусный и диетический рулет из лаваша на ужин

Лаваш – это далеко не всегда про жирную шаурму с майонезом и кетчупом. Из такой основы можно сделать очень вкусный и питательный рулет для ужина. Используйте сезонную зелень, а также овощи и яйца, а вместо различных соусов прекрасно подойдет крем-сыр.

Идея приготовления диетического рулета из лаваша на ужин опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Значительно лучше магазинной шаурмы: как приготовить вкусный и диетический рулет из лаваша на ужин

Ингредиенты на 2 рулета:

  • лаваш – 2 шт.
  • крем-сыр – 175 г (по 85 гр на один лаваш)
  • отварное куриное бедро – 2 шт. (небольшие)
  • огурцы – 2 шт. (средние)
  • помидор – 2 шт. (средние)
  • яйца вареные – 3-4 шт.
  • укроп по желанию
  • листья салата – 140 г
  • моцарелла или твердый обычный сыр - 120 гр

Способ приготовления:

Значительно лучше магазинной шаурмы: как приготовить вкусный и диетический рулет из лаваша на ужин

1. На стол выложить пищевую пленку.

2. Сверху положить лаваш и смазать крем-сыром.

Значительно лучше магазинной шаурмы: как приготовить вкусный и диетический рулет из лаваша на ужин

3. Выложить начинку:

  • 1 – листья салата
  • 2 – натертые на крупную терку огурцы
  • 3 – нарезанные помидоры соломкой
  • 4 – куриные разобранные куриные бедра
  • 5 – натертые на крупную терку отварные яйца
  • 6 – натертый на крупную терку твердый сыр или моцарелла
  • 7 – листья салата
Значительно лучше магазинной шаурмы: как приготовить вкусный и диетический рулет из лаваша на ужин

4. Плотно закрутить рулет.

Значительно лучше магазинной шаурмы: как приготовить вкусный и диетический рулет из лаваша на ужин

5. Завернуть его в пищевую пленку.

Значительно лучше магазинной шаурмы: как приготовить вкусный и диетический рулет из лаваша на ужин

6. Переложить в холодильник минимум на час.

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