Лаваш – это далеко не всегда про жирную шаурму с майонезом и кетчупом. Из такой основы можно сделать очень вкусный и питательный рулет для ужина. Используйте сезонную зелень, а также овощи и яйца, а вместо различных соусов прекрасно подойдет крем-сыр.

Идея приготовления диетического рулета из лаваша на ужин опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты на 2 рулета:

лаваш – 2 шт.

крем-сыр – 175 г (по 85 гр на один лаваш)

отварное куриное бедро – 2 шт. (небольшие)

огурцы – 2 шт. (средние)

помидор – 2 шт. (средние)

яйца вареные – 3-4 шт.

укроп по желанию

листья салата – 140 г

моцарелла или твердый обычный сыр - 120 гр

Способ приготовления:

1. На стол выложить пищевую пленку.

2. Сверху положить лаваш и смазать крем-сыром.

3. Выложить начинку:

1 – листья салата

2 – натертые на крупную терку огурцы

3 – нарезанные помидоры соломкой

4 – куриные разобранные куриные бедра

5 – натертые на крупную терку отварные яйца

6 – натертый на крупную терку твердый сыр или моцарелла

7 – листья салата

4. Плотно закрутить рулет.

5. Завернуть его в пищевую пленку.

6. Переложить в холодильник минимум на час.

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