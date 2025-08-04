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Значительно лучше магазинной шаурмы: как приготовить вкусный и диетический рулет из лаваша на ужин
Лаваш – это далеко не всегда про жирную шаурму с майонезом и кетчупом. Из такой основы можно сделать очень вкусный и питательный рулет для ужина. Используйте сезонную зелень, а также овощи и яйца, а вместо различных соусов прекрасно подойдет крем-сыр.
Идея приготовления диетического рулета из лаваша на ужин опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты на 2 рулета:
- лаваш – 2 шт.
- крем-сыр – 175 г (по 85 гр на один лаваш)
- отварное куриное бедро – 2 шт. (небольшие)
- огурцы – 2 шт. (средние)
- помидор – 2 шт. (средние)
- яйца вареные – 3-4 шт.
- укроп по желанию
- листья салата – 140 г
- моцарелла или твердый обычный сыр - 120 гр
Способ приготовления:
1. На стол выложить пищевую пленку.
2. Сверху положить лаваш и смазать крем-сыром.
3. Выложить начинку:
- 1 – листья салата
- 2 – натертые на крупную терку огурцы
- 3 – нарезанные помидоры соломкой
- 4 – куриные разобранные куриные бедра
- 5 – натертые на крупную терку отварные яйца
- 6 – натертый на крупную терку твердый сыр или моцарелла
- 7 – листья салата
4. Плотно закрутить рулет.
5. Завернуть его в пищевую пленку.
6. Переложить в холодильник минимум на час.
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