Вместо магазинных соков с химией гораздо лучше приготовить домашний напиток. Для него можно использовать сезонную сочную тыкву, а также апельсины. Такой сок можно даже конвертировать или пить сразу.

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Идея приготовления домашнего тыквенно-апельсинового сока опубликована на странице фудблогера Дарьи Дарико (recepti dariko) в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

тыква – 2,5 кг.

вода – 2 л

апельсины – 4 шт. (примерно 300 мл сока)

сахар – 400 г

лимонная кислота – 1,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Тыкву почистить, нарезать кубиком.

2. Залить водой.

3. Варить после закипания 10-15 минут.

4. Из апельсинов выжать сок.

5. Добавить его в тыкву вместе с сахаром и лимонной кислотой.

6. Перемешать, взбить блендером.

7. Дать прокипеть 2-3 минуты и разлить в стерильные банки или бутылки, закрутить или закатать.

8. Сок отлично хранится в прохладном месте.

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