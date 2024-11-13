Значительно полезнее магазинных: как приготовить вкусный тыквенно-апельсиновый сок в домашних условиях
Вместо магазинных соков с химией гораздо лучше приготовить домашний напиток. Для него можно использовать сезонную сочную тыкву, а также апельсины. Такой сок можно даже конвертировать или пить сразу.
Идея приготовления домашнего тыквенно-апельсинового сока опубликована на странице фудблогера Дарьи Дарико (recepti dariko) в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- тыква – 2,5 кг.
- вода – 2 л
- апельсины – 4 шт. (примерно 300 мл сока)
- сахар – 400 г
- лимонная кислота – 1,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Тыкву почистить, нарезать кубиком.
2. Залить водой.
3. Варить после закипания 10-15 минут.
4. Из апельсинов выжать сок.
5. Добавить его в тыкву вместе с сахаром и лимонной кислотой.
6. Перемешать, взбить блендером.
7. Дать прокипеть 2-3 минуты и разлить в стерильные банки или бутылки, закрутить или закатать.
8. Сок отлично хранится в прохладном месте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: