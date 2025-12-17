Значительно проще, чем торт: рецепт пирожных "Медовик" на скорую руку
Популярный "Медовик" можно подать не только в привычном виде торта. Значительно проще сделать популярное лакомство в виде пирожных. Так его даже удобнее есть и подавать.
Идея приготовления песочных пирожных "Медовик" опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- 100 г масла
- 100 г меда
- 150 г сахара
- 2 яйца
- 15 г ванильного сахара
- 5 г соды
- 400 г муки
Ингредиенты для крема:
- 200 г мягкого масла
- 300 г вареного сгущенного молока
Способ приготовления:
1. В ковшике объединить масло, сахар, мед.
2. Поставить на огонь, помешивая, прогреть почти до кипения, чтобы все растворилось.
3. Снять с огня, добавить ванильный сахар и соду, перемешать.
4. Затем добавить яйца, активно перемешать до объединения.
5. Перелить массу в миску, добавить предварительно просеянную муку, замесить тесто, обернуть пленкой и поставить в холодильник на 20-30 минут.
6. Раскатать на пергаменте, наколоть вилкой, выложить на противень и выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут, охладить и смолоть блендером в крошку.
7. Взбить мягкое масло до осветления, добавить сгущенное молоко, взбить снова.
8. Постепенно добавляя крошку в крем, сделать такую массу, чтобы удобно было лепить и одновременно, чтобы она не была сухой.
9. Сформировать шарики и обкатать их в крошке.
10. Поставить на 20-30 минут в холодильник.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: