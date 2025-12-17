Популярный "Медовик" можно подать не только в привычном виде торта. Значительно проще сделать популярное лакомство в виде пирожных. Так его даже удобнее есть и подавать.

Идея приготовления песочных пирожных "Медовик" опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

100 г масла

100 г меда

150 г сахара

2 яйца

15 г ванильного сахара

5 г соды

400 г муки

Ингредиенты для крема:

200 г мягкого масла

300 г вареного сгущенного молока

Способ приготовления:

1. В ковшике объединить масло, сахар, мед.

2. Поставить на огонь, помешивая, прогреть почти до кипения, чтобы все растворилось.

3. Снять с огня, добавить ванильный сахар и соду, перемешать.

4. Затем добавить яйца, активно перемешать до объединения.

5. Перелить массу в миску, добавить предварительно просеянную муку, замесить тесто, обернуть пленкой и поставить в холодильник на 20-30 минут.

6. Раскатать на пергаменте, наколоть вилкой, выложить на противень и выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут, охладить и смолоть блендером в крошку.

7. Взбить мягкое масло до осветления, добавить сгущенное молоко, взбить снова.

8. Постепенно добавляя крошку в крем, сделать такую массу, чтобы удобно было лепить и одновременно, чтобы она не была сухой.

9. Сформировать шарики и обкатать их в крошке.

10. Поставить на 20-30 минут в холодильник.

