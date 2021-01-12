Що приготувати з гарбуза: рецепти на сніданок, обід і вечерю

Сезон гарбуза у розпалі. Ні, ми не будемо вам розповідати, чим корисний цей овоч, про це ми вже писали не раз. Зараз ми просто кажемо вам піти на ринок або в найближчий супермаркет, купити помаранчевий плід і приготувати з нього різні смачні штуки. Які саме – читайте в нашому матеріалі.

Редакція FoodOboz ділиться з вами рецептами нескладних страв із гарбуза на сніданок, обід і вечерю. А також розповідає, як приготувати гарбузовий чизкейк і гарбузові чипси, які можна взяти на роботу як перекус.

Гарбузові оладки можна робити як солодкими, так і солоними. foodwithfeeling.com

Сніданок. Гарбузові оладки

гарбуз – 400 г

борошно – 250 г

цукор – 3 ст. л.

ванільний цукор – 0,5 пакетика

сода – 0,5 ч. л.

лимонний сік – 0,5 ч. л.

Покроковий рецепт приготування гарбузових оладок дивіться тут.

Гарбузові чипси можна приготувати у фритюрі або в духовці. irenamacri.com

Перекус. Гарбузові чипси

гарбуз – 200 г

олія – 2 ст. л.

сіль, перець, спеції – за смаком

Гарбуз помити, витерти насухо, очистити від шкірки і насіння. За допомогою овочечистки нарізати тонкими слайсами. Викласти в один шар на деко, застелене пергаментом. Намагайтеся викладати так, аби між шматочками залишалося місце. Присипати сіллю, перцем та іншими улюбленими спеціями. Полити олією. Поставити в нагріту до 150 градусів духовку і запікати хвилин 30 – точний час залежить від потужності вашої духовки. Стежте, щоб слайси не потемнішали. Коли гарбуз висохне (можна періодично відкривати духовку, перевіряти ступінь готовності), дістати і акуратно перекласти в миску. Перед поданням охолодити.

Замість вершків у суп можна додати овочевий бульйон. unsplash.com

Обід. Гарбузовий крем-суп

гарбуз – 1 шт.

картопля – 4-5 шт.

морква – 1 шт.

ріпчаста цибуля – 1 шт.

стебло селери – 2 шт.

вершки – 150 мл

сіль, перець – за смаком

олія – 2 ст. л.

Покрокове приготування крем-супу з гарбуза можна подивитися тут.

Подавати гарбузовий чизкейк можна з кулькою морозива або збитими вершками. delish.com

Полудень. Гарбузовий чизкейк

пісочне печиво – 200 г

вершкове масло – 100 г

гарбузове пюре – 300 г

вершковий сир – 400 г

яйця – 3 шт.

цукрова пудра – 100 г

крохмаль – 2 ст. л.

тростинний цукор – 1 ч. л.

кориця – 1 ч. л.

мускатний горіх мелений – на кінчику ножа

Як приготувати гарбузовий чизкейк, ми вам уже розповідали, покроковий рецепт можна подивитися тут.

Різотто з гарбуза можна приготувати у веганському варіанті. thespruceeats.com

Вечеря. Гарбузове різотто

гарбуз – 500 г

рис – 250 г

біле сухе вино – 200 мл

твердий сир – 100 г

панчетта (бекон) – 50 г

олія – 5 ст. л.

часник – 2 зубчики

бульйон – 700-800 мл

сіль, перець – за смаком

Докладний рецепт дивіться тут.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати сніданок за 10 хвилин, а також ділився простими рецептами сніданків із кисломолочного сиру.