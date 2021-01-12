Що приготувати з гарбуза: рецепти на сніданок, обід і вечерю
Сезон гарбуза у розпалі. Ні, ми не будемо вам розповідати, чим корисний цей овоч, про це ми вже писали не раз. Зараз ми просто кажемо вам піти на ринок або в найближчий супермаркет, купити помаранчевий плід і приготувати з нього різні смачні штуки. Які саме – читайте в нашому матеріалі.
Редакція FoodOboz ділиться з вами рецептами нескладних страв із гарбуза на сніданок, обід і вечерю. А також розповідає, як приготувати гарбузовий чизкейк і гарбузові чипси, які можна взяти на роботу як перекус.
Сніданок. Гарбузові оладки
гарбуз – 400 г
борошно – 250 г
цукор – 3 ст. л.
ванільний цукор – 0,5 пакетика
сода – 0,5 ч. л.
лимонний сік – 0,5 ч. л.
Покроковий рецепт приготування гарбузових оладок дивіться тут.
Перекус. Гарбузові чипси
гарбуз – 200 г
олія – 2 ст. л.
сіль, перець, спеції – за смаком
Гарбуз помити, витерти насухо, очистити від шкірки і насіння. За допомогою овочечистки нарізати тонкими слайсами.
Викласти в один шар на деко, застелене пергаментом. Намагайтеся викладати так, аби між шматочками залишалося місце.
Присипати сіллю, перцем та іншими улюбленими спеціями. Полити олією.
Поставити в нагріту до 150 градусів духовку і запікати хвилин 30 – точний час залежить від потужності вашої духовки. Стежте, щоб слайси не потемнішали.
Коли гарбуз висохне (можна періодично відкривати духовку, перевіряти ступінь готовності), дістати і акуратно перекласти в миску. Перед поданням охолодити.
Обід. Гарбузовий крем-суп
гарбуз – 1 шт.
картопля – 4-5 шт.
морква – 1 шт.
ріпчаста цибуля – 1 шт.
стебло селери – 2 шт.
вершки – 150 мл
сіль, перець – за смаком
олія – 2 ст. л.
Покрокове приготування крем-супу з гарбуза можна подивитися тут.
Полудень. Гарбузовий чизкейк
пісочне печиво – 200 г
вершкове масло – 100 г
гарбузове пюре – 300 г
вершковий сир – 400 г
яйця – 3 шт.
цукрова пудра – 100 г
крохмаль – 2 ст. л.
тростинний цукор – 1 ч. л.
кориця – 1 ч. л.
мускатний горіх мелений – на кінчику ножа
Як приготувати гарбузовий чизкейк, ми вам уже розповідали, покроковий рецепт можна подивитися тут.
Вечеря. Гарбузове різотто
гарбуз – 500 г
рис – 250 г
біле сухе вино – 200 мл
твердий сир – 100 г
панчетта (бекон) – 50 г
олія – 5 ст. л.
часник – 2 зубчики
бульйон – 700-800 мл
сіль, перець – за смаком
Докладний рецепт дивіться тут.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати сніданок за 10 хвилин, а також ділився простими рецептами сніданків із кисломолочного сиру.