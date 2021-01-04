Сніданок за 10 хвилин: корисні рецепти на кожен день

Пропускати ранковий прийом їжі – погана ідея. Вчені стверджують, що люди, які не снідають, протягом дня потім грішать шкідливими перекусами, а це зі свого боку може спричиняти проблеми з вагою і метаболізмом.

Якщо ви не їсте зранку, пояснюючи це браком часу, маємо для вас добрі новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба прокидатися вдосвіта. Редакція FoodOboz дає вам сім рецептів на кожен день, і на приготування будь-якого з них у вас піде не більше ніж десять хвилин. Ну гаразд, може, 15 хвилин. Але хіба це багато?

Тости можна робити як солоними, так і солодкими. Джерело: taste.com.au

Понеділок. Тости з крем-сиром

тостовий хліб

крем-сир

хамон

слабосолений або копчений лосось

зелень

свіжі або в'ялені томати

Хліб посушити в тостері або на розпеченій сковороді без олії. Намазати крем-сиром, зверху викласти решту інгредієнтів.

Для пікантності можна додати у вівсянку кілька крапель трюфельної олії. Джерело: mydiaryofus.com

Вівторок. Солона вівсянка

вівсяні пластівці – 200 г

вершкове масло – 1 ст. л.

вода – 400 мл

вершки – 50 мл

тертий пармезан – 1 ст. л.

сіль, перець – за смаком

У невеликій каструлі розтопити вершкове масло. Всипати вівсяні пластівці, перемішати і залити водою. Довести до кипіння, накрити кришкою і варити, згідно з інструкцією на упаковці. За кілька хвилин до закінчення влити вершки, перемішати. Додати пармезан, сіль і перець, ще раз перемішати й одразу подавати, посипавши пармезаном і перцем. За бажання можна подати з яйцем або авокадо.

Замість лосося у скрембл можна додати бекон або овочі. Джерело: houseofnasheats.com

Середа. Скрембл з копченим лососем

яйця – 4 шт.

копчений лосось – 50 г

вершки або молоко – 2 ст. л.

олія – 1 ст. л.

сіль, перець – за смаком

Яйця збити з молоком або вершками і дрібкою солі та перцю. Влити у нагріту і змащену олією сковорідку. Одразу почати мішати, щоб яйця схопилися грудочками. Додати копчений лосось, нарізаний маленькими шматочками, перемішати. Готувати на невеликому вогні, постійно помішуючи, поки яйця не стануть щільними грудочками по консистенції.

Замість курки в лаваш можна загорнути слабосоленую сьомгу. Джерело: elsabor.gr

Четвер. Лаваш з гуакамоле і куркою

лаваш – 1 шт.

смажена або варена куряча грудка – 1 шт.

авокадо – 1 шт.

лимон – половинка

сіль, перець – за смаком

свіжий шпинат – жменя

З авокадо готуємо соус гуакамоле. Покроковий рецепт приготування можна подивитися тут. Змащуємо соусом лаваш, викладаємо шматочки курки і свіжий шпинат. Скручуємо лаваш у рол.

Ці тости можна подавати з будь-якими фруктами і ягодами. Джерело: unsplash.com

П'ятниця. Французькі тости з бананом

тостовий хліб – 4 шматочки

яйце – 1 шт.

цукор – 1 ст. л.

мелена кориця – 1/2 ч. л.

молоко – 50 мл

вершкове масло – 2 ст. л.

банан – 1 шт.

Яйце змішати з молоком, цукром і корицею. Занурити хліб в яєчну суміш, щоб він добре просочився. У сковороді розігріти вершкове масло, викласти вимочений хліб, обсмажити з двох сторін до золотавого кольору. Подавати з нарізаним бананом.

Цибулю зранку в такий салат можна не додавати. Джерело: eatwell101.com

Субота. Салат з авокадо

авокадо – 1 шт.

варені яйця – 2 шт.

томати черрі – 10 шт.

огірок – 1 шт.

синя цибуля – за бажанням

мікс салату – жменя

сіль, перець – за смаком

олія – 3 ст. л.

лимонний сік – 1 ст. л.

Яйця почистити, розрізати кожне на чотири частини. Авокадо почистити, нарізати шматочками. Томати та огірки помити, витерти насухо. Огірки нарізати півкільцями, томати – навпіл. Цибулю тонко нашаткувати. У глибоку миску викласти мікс салату, додати всі інші інгредієнти, посолити, поперчити, заправити лимонним соком та олією.

Оладки можна подавати з будь-якими свіжими сезонними фруктами або ягодами. Джерело: unsplash.com

Неділя. Оладки

кефір – 1 склянка

яйце – 1 шт.

борошно – 5 ст. л.

цукор – 1 ст. л. (без гірки)

сода – на кінчику ножа

олія – 1 ст. л.

олія – для смаження

сметана та фрукти – для подачі

Кефір збиваємо блендером разом із яйцем, цукром, борошном і содою. Тісто має вийти густуватим, набагато густішим, ніж на млинці. Якщо воно вільно стікає з ложки, додайте ще борошна, аби воно стало більш в'язким. Додаємо олію, перемішуємо. Викладаємо ложкою в нагріту і змащену олією пательню. Смажимо на середньому вогні до золотавого кольору з обох боків.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вживання на сніданок суто м'яких каш, а також інших продуктів із високим вмістом вуглеводів завдає серйозної шкоди здоров'ю.

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