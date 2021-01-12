Что приготовить из тыквы: рецепты на завтрак, обед и ужин

Сезон тыквы в самом разгаре. Нет, мы не будем вам рассказывать чем полезен этот овощ, об этом мы уже писали не раз. Сейчас же мы просто скажем вам пойти на рынок или в ближайший супермаркет, купить оранжевую подружку и приготовить из нее разные вкусные штуки. Какие именно – читайте в нашем материале.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептами несложных блюд из тыквы на завтрак, обед и ужин. А также рассказывает, как приготовить тыквенный чизкейк и тыквенные чипсы, которые можно взять на работу в качестве перекуса.

Тыквенные оладьи можно делать как сладкими, так и солеными. foodwithfeeling.com

Завтрак. Тыквенные оладьи

тыква – 400 г

мука – 250 г

сахар – 3 ст. л.

ванильный сахар – 0,5 пакетика

сода – 0,5 ч. л.

лимонный сок – 0,5 ч. л.

Пошаговый рецепт приготовления тыквенных оладушков смотрите здесь.

Тыквенные чипсы можно приготовить во фритюре или в духовке. irenamacri.com

Перекус. Тыквенные чипсы

тыква – 200 г

растительное масло – 2 ст. л.

соль, перец, специи – по вкусу

Тыкву помыть, вытереть насухо, очистить от кожуры и семян. С помощью овощечистки нарезать тонкими слайсами. Выложить в один слой на противень, устеленный пергаментом. Старайтесь выкладывать так, чтобы между кусочками оставалось место. Присыпать солью, перцем и другими любимыми специями. Сбрызнуть растительным маслом. Поставить в нагретую до 150 градусов духовку и запекать минут 30 – точное время зависит от мощности вашей духовки. Следите, чтобы слайсы не потемнетели. Когда тыква высохнет (можно периодически открывать духовку, проверять степень готовности), достать и аккуратно переложить в миску. Перед подачей остудить.

Вместо сливок в суп можно добавить овощной бульон. unsplash.com

Обед. Тыквенный крем-суп

тыква – 1 шт.

картошка – 4-5 шт.

морковь – 1 шт.

репчатый лук – 1 шт.

стебель сельдерея – 2 шт.

сливки – 150 мл

соль, перец – по вкусу

растительное масло – 2 ст. л.

Пошаговое приготовление крем-супа из тыквы можно посмотреть здесь.

Подавать тыквенный чизкейк можно с шариком мороженого или взбитыми сливками. delish.com

Полдник. Тыквенный чизкейк

песочное печенье – 200 г

сливочное масло – 100 г

тыквенное пюре – 300 г

сливочный сыр – 400 г

яйца – 3 шт.

сахарная пудра – 100 г

крахмал – 2 ст. л.

тростниковый сахар – 1 ч. л.

корица – 1 ч. л.

мускатный орех молотый – на кончике ножа

Как приготовить тыквенный чизкейк, мы вам уже рассказывали, пошаговый рецепт можно посмотреть здесь.

Ризотто из тыквы можно приготовить в веганском варианте. thespruceeats.com

Ужин. Тыквенное ризотто

тыква – 500 г

рис – 250 г

белое сухое вино – 200 мл

твердый сыр – 100 г

панчетта (бекон) – 50 г

растительное масло – 5 ст. л.

чеснок – 2 зубчика

бульон – 700-800 мл

соль, перец – по вкусу

Подробный рецепт смотрите здесь.

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