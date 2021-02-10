Суп дня: рецепт легкого рисового супу з куркою і зеленим горошком

Маша Сердюк FoodOboz 12:12, 10.02.2021

У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв.

Сьогодні ми ділимося з вами рецептом легкого рисового супу з куркою і зеленим горошком. Ідеальна страва для тих, хто хоче щось гаряче, але водночас не сильно важке для шлунка. Рис у цьому рецепті можна замінити на булгур або тонку вермішель.

  • куряче філе – 1 шт.

  • рис – 50 г

  • картопля – 3-4 шт.

  • морква – 2 шт.

  • заморожений горошок – 0,5 склянки

  • олія – 2 ст. л.

  • сіль, перець – на смак

  • зелень – на смак

Рис можна замінити на булгур або тонку вермішель.
chelseasmessyapron.com

  1. Картоплю і моркву помити, почистити, нарізати невеликими кубиками і покласти в каструлю з киплячою водою.

  2. Куряче філе помити, підсушити рушником, нарізати шматочками і обсмажити в невеликій кількості олії до золотавого кольору.

  3. Рис добре промити в холодній проточній воді: чим краще ви промиєте рис, тим більш прозорим буде суп.

  4. Коли картопля звариться до напівготовності, додати в каструлю промитий рис. Посолити, поперчити, довести до кипіння і варити 7-10 хвилин до готовності рису.

  5. Додати в каструлю заморожений горошок і варити ще 5 хвилин. Потім додати обсмажене куряче філе і дрібно посічену зелень. Накрити кришкою і дати супу настоятися 10-15 хвилин.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати бульйон. Покрокову інструкцію приготування овочевого бульйону можна подивитися тут і тут. Рецепт курячого бульйону дивіться тут, бульйону зі свинини – тут, а рецепт яловичого бульйону на кістках – тут.

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