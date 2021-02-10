Суп дня: рецепт легкого рисового супа с курицей и зеленым горошком

Маша Сердюк FoodOboz 12:12, 10.02.2021

В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает простые рецепты приготовления первых блюд.

Сегодня мы делимся с вами рецептом легкого рисового супа с курицей и зеленым горошком. Идеальное блюдо для тех, кто хочет что-то горячее, но в то же время не сильно тяжелое для желудка. Рис в этом рецепте можно заменить булгуром или тонкой вермишелью.

  • куриное филе – 1 шт.

  • рис – 50 г

  • картофель – 3-4 шт.

  • морковь – 2 шт.

  • замороженный горошек – 0,5 стакана

  • растительное масло – 2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • зелень – по вкусу

Рис можно заменить булгуром или тонкой вермишелью.
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  1. Картошку и морковь помыть, почистить, нарезать небольшими кубиками и положить в кастрюлю с кипящей водой.

  2. Куриное филе помыть, подсушить полотенцем, нарезать кусочками и обжарить в небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета.

  3. Рис хорошо промыть в холодной проточной воде: чем лучше вы промоете рис, тем более прозрачным будет суп.

  4. Когда картофель сварится до полуготовности, добавить в кастрюлю промытый рис. Посолить, поперчить, довести до кипения и варить 7-10 минут до готовности риса.

  5. Добавить в кастрюлю замороженный горошек и варить еще 5 минут. Затем добавить обжаренное куриное филе и мелко рубленную зелень. Накрыть крышкой и дать супу настояться 10-15 минут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить бульон. Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.

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