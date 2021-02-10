Суп дня: рецепт легкого рисового супа с курицей и зеленым горошком
В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает простые рецепты приготовления первых блюд.
Сегодня мы делимся с вами рецептом легкого рисового супа с курицей и зеленым горошком. Идеальное блюдо для тех, кто хочет что-то горячее, но в то же время не сильно тяжелое для желудка. Рис в этом рецепте можно заменить булгуром или тонкой вермишелью.
куриное филе – 1 шт.
рис – 50 г
картофель – 3-4 шт.
морковь – 2 шт.
замороженный горошек – 0,5 стакана
растительное масло – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
зелень – по вкусу
Картошку и морковь помыть, почистить, нарезать небольшими кубиками и положить в кастрюлю с кипящей водой.
Куриное филе помыть, подсушить полотенцем, нарезать кусочками и обжарить в небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета.
Рис хорошо промыть в холодной проточной воде: чем лучше вы промоете рис, тем более прозрачным будет суп.
Когда картофель сварится до полуготовности, добавить в кастрюлю промытый рис. Посолить, поперчить, довести до кипения и варить 7-10 минут до готовности риса.
Добавить в кастрюлю замороженный горошек и варить еще 5 минут. Затем добавить обжаренное куриное филе и мелко рубленную зелень. Накрыть крышкой и дать супу настояться 10-15 минут.
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