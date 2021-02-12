Суп дня: як приготувати крем-суп із синьої капусти
У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв.
Сьогодні ми ділимося з вами рецептом крем-супу із синьої капусти – яскравого лавандового відтінку і дуже ніжного на смак. Максимально проста в приготуванні страва і прекрасна альтернатива звичному в холодну пору року крем-супу з гарбуза.
синя капуста – половинка
картопля – 2 шт.
цибуля – 1 шт.
бульйон – 3 склянки
вершки – 3-4 ст. л.
олія – 3 ст. л.
сіль – на смак
Овочі помити і почистити. Цибулю та картоплю нарізати кубиками, капусту нашаткувати.
Лук обсмажити в олії до золотавого кольору.
Картоплю і капусту покласти в каструлю, залити бульйоном, посолити і довести до кипіння.
Додати пасеровану цибулю і готувати 15-20 хвилин, поки картопля і капуста не стануть м'якими.
У готовий суп влити вершки і подрібнити все блендером.
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