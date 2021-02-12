Суп дня: як приготувати крем-суп із синьої капусти

Маша Сердюк FoodOboz 12:12, 12.02.2021

У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв.

Сьогодні ми ділимося з вами рецептом крем-супу із синьої капусти – яскравого лавандового відтінку і дуже ніжного на смак. Максимально проста в приготуванні страва і прекрасна альтернатива звичному в холодну пору року крем-супу з гарбуза.

  • синя капуста – половинка

  • картопля – 2 шт.

  • цибуля – 1 шт.

  • бульйон – 3 склянки

  • вершки – 3-4 ст. л.

  • олія – 3 ст. л.

  • сіль – на смак

Ніжний і кремовий суп.
tastymediterraneo.com

  1. Овочі помити і почистити. Цибулю та картоплю нарізати кубиками, капусту нашаткувати.

  2. Лук обсмажити в олії до золотавого кольору.

  3. Картоплю і капусту покласти в каструлю, залити бульйоном, посолити і довести до кипіння.

  4. Додати пасеровану цибулю і готувати 15-20 хвилин, поки картопля і капуста не стануть м'якими.

  5. У готовий суп влити вершки і подрібнити все блендером.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати бульйон. Покрокову інструкцію приготування овочевого бульйону можна подивитися тут і тут. Рецепт курячого бульйону дивіться тут, бульйону з свинини – тут, а рецепт яловичого бульйону на кістках – тут.

Коментувати
FoodOboz

Дивіться також

Новопризначений керівник "Укроборонпрому" в перший же місяць отримав сотні тисяч гривень премії

Від ворожого вогню на Донбасі загинув другий воїн ЗСУ за добу

Волонтерка розповіла про скандал із пільгами для липового "інваліда АТО"

Стало відомо ім'я воїна ЗСУ, загиблого під час обстрілу на Донбасі

"Навіть небо оплакує нашого Сашка!" Стало відомо подробиці про загиблого на Донбасі полтавця