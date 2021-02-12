Суп дня: как приготовить крем-суп из синей капусты

Маша Сердюк FoodOboz 12:12, 12.02.2021

В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает простые рецепты приготовления первых блюд.

Сегодня мы делимся с вами рецептом крем-супа из синей капусты – яркого лавандового оттенка и очень нежного на вкус. Максимально простое в приготовлении блюдо и прекрасная альтернатива привычному в холодное время году крем-супу из тыквы.

  • синяя капуста – половинка

  • картофель – 2 шт.

  • лук – 1 шт.

  • бульон – 3 стакана

  • сливки – 3-4 ст. л.

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • соль – по вкусу

Нежный и кремовый суп.
tastymediterraneo.com

  1. Овощи помыть и почистить. Лук и картофель нарезать кубиками, капусту нашинковать.

  2. Лук обжарить в растительном масле до золотистого цвета.

  3. Картофель и капусту положить в кастрюлю, залить бульоном, посолить и довести до кипения.

  4. Добавить пассерованный лук и готовить 15-20 минут, пока картофель и капуста не станут мягкими.

  5. В готовый суп влить сливки и пюрировать блендером.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить бульон. Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.

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