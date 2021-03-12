Як приготувати японський рамен із куркою: покроковий рецепт

У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає, як готувати перші страви. Сьогодні ми ділимося з вами рецептом рамена – зігрівального супу родом із Японії.

Найцікавіше, що японці цю страву вважають не супом, а локшиною, оскільки рамен там насамперед – це вид пшеничної локшини. За правилами локшину сервірують бульйоном і різними добавками: м'ясом, грибами, овочами, зеленню, соусами, водоростями норі і маринованими яйцями.

Існує кілька видів бульйону для рамена:

сіо – світлий, майже прозорий бульйон із сіллю;

сьою – світло-коричневий або темний (залежить від інгредієнтів) бульйон;

місо – бульйон із пастою місо.

Смак рамена залежить не лише від бульйону, а й від правильного поєднання всіх компонентів, а також від правильної подачі. Локшину, яку варять окремо, викладають у глибоку миску, після чого заливають бульйоном. Далі додають усі інші інгредієнти.

Добавки в раменах можуть бути найрізноманітнішими. Pinterest

На 4 порції:

курка (філе) – 300 г

курка (ніжки) – 2-3 шт.

локшина – 375 г

яйця – 4 шт.

шпинат – 100 г

морква – 1 шт.

ріпчаста цибуля – 1 шт.

зелена цибуля – 4 пера

часник – 3 зубчики

водорості норі – 1 лист

соєвий соус – 4 ст. л.

кунжутна олія – 2 ч. л.

цукор – 1 ч. л.

імбир – шматочок 4 см

сушений перець чилі – дрібка

консервована кукурудза – 4 ст. л.

паростки сої – для подачі

Як готувати:

Приготувати бульйон. Викласти курячі ніжки в каструлю, додати крупно нарізану моркву і цибулю, залити водою (близько 1,5 літра) і варити все близько години. Процідити бульйон. Додати в бульйон соєвий соус, дрібно нарізаний імбир, часник і чилі. Довести до кипіння, зменшити вогонь і готувати ще 5 хвилин. За необхідності додати або цукор, або ще соєвого соусу. Локшину приготувати згідно з інструкцією на упаковці. Нарізати куряче філе на шматочки і обсмажити в сковороді на кунжутній олії. Зварити яйця в мішечок. Для цього потрібно покласти їх в каструлю з холодною водою, поставити на вогонь, довести до кипіння і варити ще 4 хвилини. Розкласти локшину по чотирьох тарілках і залити бульйоном. У кожну тарілку викласти шматочки смаженого курячого філе, по дві половинки яйця, а зверху посипати нарізаною зеленою цибулею й дрібно нарізаним норі. Додати в кожну тарілку соєві паростки та по столовій ложці солодкої кукурудзи.

Добавки, до речі, в раменах можуть бути різні: у Японії популярна свинина тясю (приготована в особливому соусі), соління, ферментовані пагони бамбука, гриби шиїтаке, зелена цибуля, шпинат, китайська капуста, норі, мариновані яйця.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати бульйон. Покрокову інструкцію приготування овочевого бульйону можна подивитися тут і тут. Рецепт курячого бульйону дивіться тут, бульйону зі свинини – тут, а рецепт яловичого бульйону на кістках – тут.