Как приготовить японский рамен с курицей: пошаговый рецепт
В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает, как готовить первые блюда. Сегодня мы делимся с вами рецептом рамена – согревающего супа родом из Японии.
Самое интересное, что японцы это блюдо считают не супом, а лапшой, так как рамен там в первую очередь – это вид пшеничной лапши. По правилам лапшу сервируют бульоном и разными добавками: мясом, грибами, овощами, зеленью, соусами, водорослями нори и маринованными яйцами.
Существует несколько видов бульона для рамена:
сио – светлый, почти прозрачный бульон с солью;
сёю – светло-коричневый или темный (зависит от ингредиентов) бульон;
мисо – бульон с пастой мисо.
Вкус рамена зависит не только от бульона, но и от правильного сочетания всех компонентов, а также от правильной подачи. Лапшу, которую варят отдельно, выкладывают в глубокую миску, после чего заливают бульоном. Далее добавляют все остальные ингредиенты.
На 4 порции:
курица (филе) – 300 г
курица (ножки) – 2-3 шт.
лапша – 375 г
яйца – 4 шт.
шпинат – 100 г
морковь – 1 шт.
репчатый лук – 1 шт.
зеленый лук – 4 пера
чеснок – 3 зубчика
водоросли нори – 1 лист
соевый соус – 4 ст. л.
кунжутное масло – 2 ч. л.
сахар – 1 ч. л.
имбирь – кусочек 4 см
сушеный перец чили – щепотка
консервированная кукуруза – 4 ст. л.
ростки сои – для подачи
Как готовить:
Приготовить бульон. Выложить куриные ножки в кастрюлю, добавить крупно нарезанную морковь и лук, залить водой (около 1,5 литра) и варить все около часа.
Процедить бульон. Добавить в бульон соевый соус, мелко нарезанный имбирь, чеснок и чили. Довести до кипения, уменьшить огонь и готовить еще 5 минут. При необходимости добавить либо сахар, либо еще соевого соуса.
Лапшу приготовить согласно инструкции на упаковке. Нарезать куриное филе на кусочки и обжарить в сковороде на кунжутном масле.
Сварить яйца в мешочек. Для этого нужно положить их в кастрюлю с холодной водой, поставить на огонь, довести до кипения и варить еще 4 минуты.
Разложить лапшу по четырем тарелкам и залить бульоном. В каждую тарелку выложить кусочки жареного куриного филе, по две половинки яйца: а сверху посыпать нарезанным зеленым луком и мелко нарезанным нори. Добавить в каждую тарелку по столовой ложке сладкой кукурузы и ростки сои.
Добавки, к слову, в рамене могут быть самые разные: в Японии популярна свинина тясю (приготовленная в особом соусе), соленья, ферментированные побеги бамбука, грибы шиитаки, зелёный лук, шпинат, китайская капуста, нори, маринованные яйца.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить бульон. Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.