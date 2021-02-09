Суп дня: як приготувати сирний суп із брокколі
У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв.
Сьогодні ми ділимося з вами рецептом сирного супу з брокколі. Легкий і кремовий, з ніжним вершково-сирним смаком – цей суп смачний настільки, що не залишить байдужим абсолютно нікого. Радимо готувати одразу велику каструлю і збирати вдома друзів на суп-паті. Тим більше, що готувати цю страву дуже легко.
овочевий бульйон – 2 склянки
морква – 2 шт. (невеликі)
брокколі – 1 шт. (невелика)
селера – 1 стебло
ріпчаста цибуля – 1 шт.
плавлений сир – 250 г
твердий тертий сир – 200 г
вершки або молоко – 2 склянки
вершкове масло – 100 г
борошно – 100 г
сіль, перець – на смак
Овочі помити, почистити. Моркву порізати кружальцями, селеру – брусочками, брокколі розібрати на суцвіття.
У великій каструлі довести до кипіння два літри води. Опустити порізані овочі, прикрити каструлю кришкою і варити близько п'яти хвилин.
Злити воду, дістати овочі з каструлі, відкласти їх на деякий час.
У тій самій каструлі на вершковому маслі обсмажити тонко нашатковану цибулю. Додати борошно і смажити, постійно помішуючи, поки маса не стане однорідною.
Поступово ввести в каструлю бульйон і молоко (або вершки). Готувати, поки суміш не загусне (8-10 хвилин).
Додати відварену брокколі, моркву та селеру, варити суп до м'якості овочів.
Покласти в бульйон плавлений сир і половину тертого. Варити, помішуючи, поки сир повністю не розплавиться.
При подачі посипати тертим сиром.
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