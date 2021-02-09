Суп дня: как приготовить сырный суп с брокколи

Маша Сердюк FoodOboz 13:13, 9.02.2021

В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает простые рецепты приготовления первых блюд.

Сегодня мы делимся с вами рецептом сырного супа с брокколи. Легкий и кремовый, с нежным сливочно-сырным вкусом – этот суп вкусный настолько, что не оставит равнодушным абсолютно никого. Советуем готовить сразу большую кастрюлю и звать друзей на суп-пати. Тем более, что готовится это блюдо очень легко.

  • овощной бульон – 2 стакана

  • морковь – 2 шт. (небольшие)

  • брокколи – 1 шт. (небольшая)

  • сельдерей – 1 стебель

  • репчатый лук – 1 шт.

  • плавленый сыр – 250 г

  • твердый тертый сыр – 200 г

  • сливки или молоко – 2 стакана

  • сливочное масло – 100 г

  • мука – 100 г

  • соль, перец – по вкусу

Суп можно готовить на мясном или овощном бульоне.
gimmesomeoven.com

  1. Овощи помыть, почистить. Морковь порезать кружочками, сельдерей – брусочками, брокколи разобрать на соцветия.

  2. В большой кастрюле довести до кипения два литра воды. Опустить порезанные овощи, прикрыть кастрюлю крышкой и варить около пяти минут.

  3. Слить воду, достать овощи из кастрюли, отложить их на некоторое время.

  4. В той же кастрюле на сливочном масле обжарить тонко нашинкованный лук. Добавить муку и жарить, постоянно помешивая, пока масса не станет однородной.

  5. Постепенно ввести в кастрюлю бульон и молоко (или сливки). Готовить до тех пор, пока смесь не загустеет (8-10 минут).

  6. Добавить отваренную брокколи, морковь и сельдерей, варить суп до мягкости овощей.

  7. Положить в бульон плавленый сыр и половину тертого. Варить, помешивая, пока сыр полностью не расплавится.

  8. При подаче посыпать тертым сыром.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить бульон. Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.

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