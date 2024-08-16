Домашние десерты любят все и что важно – готовить их можно не только из муки, яиц и сахара, но еще и просто из печенья, желе, птичьего молока, сгущенки, сливок и шоколада.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта всего из двух ингредиентов, которые готовится 5 минут.

Ингредиенты:

шоколад 250 г

кулинарные сливки

Способ приготовления:

1. Растопите шоколад в сливках, постоянно перемешивая.

2. Разлейте по креманкам и оставьте остыть до желаемой консистенции.

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