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Без муки, сахара, яиц и выпечки: самый вкусный шоколадный десерт из двух ингредиентов
Домашние десерты любят все и что важно – готовить их можно не только из муки, яиц и сахара, но еще и просто из печенья, желе, птичьего молока, сгущенки, сливок и шоколада.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта всего из двух ингредиентов, которые готовится 5 минут.
Ингредиенты:
- шоколад 250 г
- кулинарные сливки
Способ приготовления:
1. Растопите шоколад в сливках, постоянно перемешивая.
2. Разлейте по креманкам и оставьте остыть до желаемой консистенции.
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