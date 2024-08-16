Без муки, сахара, яиц и выпечки: самый вкусный шоколадный десерт из двух ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Шоколадный десерт

Домашние десерты любят все и что важно – готовить их можно не только из муки, яиц и сахара, но еще и просто из печенья, желе, птичьего молока, сгущенки, сливок и шоколада.

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Как приготовить десерт из шоколада

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта всего из двух ингредиентов, которые готовится 5 минут. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • шоколад 250 г
  • кулинарные сливки 

Способ приготовления: 

1. Растопите шоколад в сливках, постоянно перемешивая. 

Сливки и шоколад

2. Разлейте по креманкам и оставьте остыть до желаемой консистенции. 

Готовый десерт

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