Бублики с фаршем в кляре: как приготовить вкусный перекус

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Бублики с фаршем в кляре: как приготовить вкусный перекус

Фаршированные бублики – отличная закуска на ежедневный и праздничный стол. Для начинки можно выбирать любое мясо и фарш, само блюдо запечь в духовке или пожарить на сковороде.

Фудблогер Оксана Черпак (cherpak_oksana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фаршированных бубликов в кляре, которые идеально подойдут на перекус.

Рецепт фаршированных баранок в кляре

Ингредиенты:

  • баранки – 100 г
  • фарш – 300 г
  • молоко – 300 мл
  • лук – 1 шт
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  • яйца – 2 шт
  • мука – 50 г
  • соль, специи

Способ приготовления:

1. Для начала нужно замочить баранки в молоке и оставить в таком виде на 30 минут.

Бублики с фаршем

2. В фарш нужно добавить измельченный лук, соль и специи. Все тщательно перемешать.

3. Для кляра нужно смешать яйца, немного молока, муку и соль. Перемешать.

Как приготовить бублики с фаршем в кляре

4. На этом этапе нужно нафаршировать баранки мясом, обвалять в кляре и пожарить на сковороде. Приятного аппетита!

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