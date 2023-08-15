Бублики с фаршем в кляре: как приготовить вкусный перекус
Фаршированные бублики – отличная закуска на ежедневный и праздничный стол. Для начинки можно выбирать любое мясо и фарш, само блюдо запечь в духовке или пожарить на сковороде.
Фудблогер Оксана Черпак (cherpak_oksana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фаршированных бубликов в кляре, которые идеально подойдут на перекус.
Ингредиенты:
- баранки – 100 г
- фарш – 300 г
- молоко – 300 мл
- лук – 1 шт
- яйца – 2 шт
- мука – 50 г
- соль, специи
Способ приготовления:
1. Для начала нужно замочить баранки в молоке и оставить в таком виде на 30 минут.
2. В фарш нужно добавить измельченный лук, соль и специи. Все тщательно перемешать.
3. Для кляра нужно смешать яйца, немного молока, муку и соль. Перемешать.
4. На этом этапе нужно нафаршировать баранки мясом, обвалять в кляре и пожарить на сковороде. Приятного аппетита!
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