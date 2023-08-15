Фаршированные бублики – отличная закуска на ежедневный и праздничный стол. Для начинки можно выбирать любое мясо и фарш, само блюдо запечь в духовке или пожарить на сковороде.

Фудблогер Оксана Черпак (cherpak_oksana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фаршированных бубликов в кляре, которые идеально подойдут на перекус.

Ингредиенты:

баранки – 100 г

фарш – 300 г

молоко – 300 мл

лук – 1 шт

Видео дня

яйца – 2 шт

мука – 50 г

соль, специи

Способ приготовления:

1. Для начала нужно замочить баранки в молоке и оставить в таком виде на 30 минут.

2. В фарш нужно добавить измельченный лук, соль и специи. Все тщательно перемешать.

3. Для кляра нужно смешать яйца, немного молока, муку и соль. Перемешать.

4. На этом этапе нужно нафаршировать баранки мясом, обвалять в кляре и пожарить на сковороде. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: