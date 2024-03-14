Бюджетный салат из пекинской капусты: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Салаты из пекинской капусты – идеальное блюдо для обеда, праздничного ужина. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а йогурт или сметану. 

Вкусный салат из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты с огурцами, зеленым луком, горошком. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • пекинская капуста – 1/2 шт. 
  • огурец – 1-2 шт.
  • горошек зеленый консервированный – 1/2 б. 
  • зелень (лук, укроп, петрушка) – пучок
  • соль, перец – по вкусу
  • чеснок – 1-2 зуб. 

Соус: 

  • сметана – 4-5 ст. л. 
  • горчица – 1/2 ч. л. 

Способ приготовления: 

1. Пекинскую капусту порежьте. 

Свежая пекинская капуста

2. Добавьте измельченную зелень, посолите, поперчите, выдавите чеснок. 

Приготовление салата

3. Соус: смешайте сметану с горчицей. Добавьте соус в салат, перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

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