Салаты из пекинской капусты – идеальное блюдо для обеда, праздничного ужина. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а йогурт или сметану.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты с огурцами, зеленым луком, горошком.

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Ингредиенты:

пекинская капуста – 1/2 шт.

огурец – 1-2 шт.

горошек зеленый консервированный – 1/2 б.

зелень (лук, укроп, петрушка) – пучок

соль, перец – по вкусу

чеснок – 1-2 зуб.

Соус:

сметана – 4-5 ст. л.

горчица – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Пекинскую капусту порежьте.

2. Добавьте измельченную зелень, посолите, поперчите, выдавите чеснок.

3. Соус: смешайте сметану с горчицей. Добавьте соус в салат, перемешайте и можно есть.

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