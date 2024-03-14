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Бюджетный салат из пекинской капусты: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Салаты из пекинской капусты – идеальное блюдо для обеда, праздничного ужина. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а йогурт или сметану.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты с огурцами, зеленым луком, горошком.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 1/2 шт.
- огурец – 1-2 шт.
- горошек зеленый консервированный – 1/2 б.
- зелень (лук, укроп, петрушка) – пучок
- соль, перец – по вкусу
- чеснок – 1-2 зуб.
Соус:
- сметана – 4-5 ст. л.
- горчица – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Пекинскую капусту порежьте.
2. Добавьте измельченную зелень, посолите, поперчите, выдавите чеснок.
3. Соус: смешайте сметану с горчицей. Добавьте соус в салат, перемешайте и можно есть.
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