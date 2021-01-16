Что готовить на Крещение: небанальные идеи для праздничного стола

Во вторник, 19 января, состоится праздник Крещения Господня. Накануне, 18 января, по церковному уставу проводится строгий однодневный пост, который предусматривает всего лишь один прием пищи.

Забегая вперед, мы скажем, что не будем вам рассказывать, как приготовить борщ без мяса, вареники с грибами или пироги с капустой – о традиционном постном меню можно почитать в нашей предыдущей подборке. На этот раз редакция FoodOboz советует вам приготовить свекольный хумус, тыквенное ризотто, стейки из овощей, лазанью с баклажаном, легкий овощной салат с кускусом и сытный картофельный салат со стручковой фасолью.

Вместо свеклы можно добавить шпинат, тогда вы получите хумус зеленого цвета. shivanilovesfood.com

Свекольный хумус

сухой нут – 100 г

небольшая свекла – 1 шт.

оливковое масло – 1 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

тахини (кунжутная паста) – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

молотый кумин – по вкусу

оливковое масло – для подачи

петрушка – 2 веточки для подачи

Нут промыть, замочить на 8-10 часов. Затем промыть, залить свежей водой и варить в течение часа. Нагреть духовку до 200 градусов. Свеклу помыть, завернуть в фольгу и запекать в течение часа. Готовую свеклу измельчить блендером. Отваренный нут промыть проточной водой, очищая от оболочек. Измельчить блендером, добавляя по чуть-чуть жидкость, в которой варился нут. Добавить оливковое масло, лимонный сок, тахини, соль и специи. Все хорошо взбить. Добавить измельченную свеклу и перемешать. Полить оливковым маслом и посыпать мелко рубленной петрушкой.

О том, как приготовить классический хумус, можно почитать здесь.

Если вы не придерживается веганской диеты, можете добавить в ризотто сливки и пармезан. thespruceeats.com

Тыквенное ризотто

рис арборио – 1 стакан

тыква – 200 г

белое сухое вино – 1 стакан

овощной бульон – 4-5 стаканов

растительное масло – 3 ст. л.

репчатый лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

соль, перец – по вкусу

Тыкву помыть, почистить, отварить в подсоленной воде до мягкости. Когда будет готова, переложить в блендер, влить немного воды, в которой варилась тыква и измельчить до состояния жидкого пюре. Лук и чеснок почистить, мелко порубить ножом. Обжарить в растительном масле до мягкости. Добавить в сковороду рис и жарить, помешивая, пару минут пока рис не промаслится со всех сторон. Влить вино, помешать, накрыть крышкой и оставить тушиться на медленном огне, периодически помешивая. Когда вино впитается в рис, влить полстакана овощного бульона, снова помешать. Следующую порцию бульона вливать после того, как предыдущая впитается в рис. Бульон добавляем до тех пор, пока рис не станет мягким и кремовым по консистенции. При подаче можно посыпать мелко рубленной зеленью.

Рецепт приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь.

Альтернативные стейки можно приготовить из овощей. Greg DuPree/health.com

Стейки из овощей

Еще одно прекрасное блюдо для постного стола. Да, мы знаем, что настоящие стейки готовятся исключительно из говядины, однако считаем, что стейки из синей и цветной капусты, тыквы, баклажана или тофу можно приготовить так, что это понравится даже мясоеду. Подборку рецептов веганских стейков можно посмотреть здесь.

По желанию такой салат можно заправить домашним майонезом. zestfulkitchen.com

Картофельный салат cо стручковой фасолью

картофель – 400 г

замороженная стручковая фасоль – 200 г

оливки – 5-7 шт.

Для заправки:

оливковое масло – 3 ст. л.

винный уксус – 1 ст. л.

дижонская горчица – 1 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Картофель помыть, почистить, нарезать кусочками. Отварить до мягкости. Если у вас молодой картофель, варить можно прямо с кожурой. Фасоль опустить в кипящую подсоленную воду и после того, как вода снова закипит, варить 5 минут. После этого откинуть на дуршлаг и опустить в ледяную воду. Это позволит сохранить ярко-зеленый цвет фасоли. Оливки порезать кольцами, сложить в миску, добавить фасоль и картофель. Приготовить заправку. Все ингредиенты сложить в банку, закрыть крышкой, хорошо потрясти. Полученным соусом полить салат и хорошо перемешать.

Рецепты других овощных салатов смотрите здесь.

Вместо баклажан в лазанью можно мелко порезать грибы. simplyquinoa.com

Лазанья с баклажанами

большой баклажан – 1 шт.

томаты – 2 шт.

болгарский перец – 1 шт.

репчатый лук – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

овощной бульон – 1 стакан

листы для лазаньи – 8 шт.

мука – 3 ст. л.

растительное масло – для жарки

сушеный базилик – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Лук почистить, мелко порубить. Перец вымыть, очистить от семян и нарезать мелкими кубиками. Баклажан и томаты вымыть, нарезать небольшими кубиками. На сковороде разогреть пару ложек растительного масла, выложить половину лука, жарить, помешивая, до мягкости. Добавить помидоры, жарить еще минуть пять на небольшом огне. Добавить сладкий перец и баклажаны, выдавить чеснок. Посолить, поперчить, добавить сушеный базилик, перемешать. Обжарить все вместе пару минут, затем накрыть крышкой и тушить минут семь. Готовим веганский соус Бешамель. Во глубокой сковороде обжариваем вторую половину лука в растительном масле. Когда лук станет мягким, добавить порциями муку, постоянно мешая, чтобы мука с луком превратились в плотную кашицу. Затем точно также по чуть-чуть добавлять в сковороду горячий овощной бульон, не переставая помешивать (чтобы соус не схватился комками). Бульона лейте столько, чтобы соус получился по консистенции, как жидкая сметана. Готовить на маленьком огне минуты три-четыре, постоянно помешивая. Листы для лазаньи опустить в кипящую подсоленную воду на одну минуту (чтобы они стали пластичными) и в один слой выложить в смазанную растительным маслом форму для запекания. Выложить половину начинки, сверху выложить еще слой листов для лазаньи, вторую половину начинки и еще один слой лазаньи. Залить все соусом Бешамель. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и запекать около часа.

Рецепт приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь.

Вместо кускуса можно взять мелкий булгур. loveandlemons.com

Овощной салат с кускусом

кускус – 3 ст. л.

томаты черри – 300 г

огурец – 2 шт.

лимон – четвертинка

растительное масло

соль, перец – по вкусу

зелень – по вкусу

Кускус залить кипятком (так, чтобы вода покрывала крупу на два пальца), накрыть крышкой и оставить запариваться на 10-15 минут. Томаты и огурцы помыть, вытереть насухо. Томаты разрезать пополам, огурцы нарезать кольцами. Сложить в миску, добавить запаренный кускус и мелко рубленную зелень (мята, базилик, петрушка, кинза – на ваше усмотрение). Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом. Хорошо перемешать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории и традициях праздника Крещения. А также делился с вами правилами сервировки сырной тарелки.