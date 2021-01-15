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6 рецептов стейков для тех, кто не ест мяса

1.1т
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Веганство – не повод отказываться от стейков. Всегда можно приготовить так называемый альтернативный стейк – так повара называют блюда, которые приготовлены не из говядины.

Редакция FoodOboz рассказывает, как сделать стейки из соевого сыра тофу, а также из тыквы, баклажана и разных видов капусты. Им точно не понадобится никакая степень прожарки.

По такому же принципу можно приготовить стейк из брокколи.
По такому же принципу можно приготовить стейк из брокколи. Источник: eatwell101.com

Стейк з цветной капусты с травами и чесноком

  • цветная капуста – 1 шт.

  • чеснок – 2-3 зубчика

  • сушеные травы – по вкусу

  • растительное масло – 4 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  1. Капусту помыть, нарезать ломтиками. Опустить каждый ломтик на пару минут в кипящую подсоленную воду.

  2. В чашке смешать растительное масло, травы, соль и перец. Выдавить чеснок. Перемешать, полученной смесью смазать стейки при помощи силиконовой кисточки.

  3. Выложить на устеленный пергаментом противень, поставить в нагретую до 180 градусов духовку, запекать 15 минут до золотистой корочки.

Стейк из тыквы можно приготовить как соленый, так и сладкий.
Стейк из тыквы можно приготовить как соленый, так и сладкий. Источник: realfood.tesco.com

Стейк из тыквы с хумусом и табуле

  • длинная тыква – 1 шт.

  • растительное масло – 4 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • хумус – для подачи

  • салат табуле – для подачи

  1. Тыкву помыть, почистить от кожуры, нарезать пластами толщиной 0,5 см.

  2. Выложить в нагретую и смазанную маслом сковороду и жарить на среднем огне под крышкой до румяного цвета с двух сторон.

  3. Подавать с хумусом и салатом табуле. Как приготовить хумус можно посмотреть здесь, рецепт табуле читайте здесь.

Капусту можно натереть любым миксом ваших любимых специй.
Капусту можно натереть любым миксом ваших любимых специй. Источник: thefirstmess.com

Стейк из капусты с копченой паприкой

  • белокачанная капуста – 1 шт.

  • копченая паприка – 0,5 ч. л.

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  1. Капусту помыть, нарезать кольцами вдоль.

  2. В чашке смешать масло и специи, полученной смесью хорошо смазать капусту со всех сторон.

  3. Выложить на устеленный фольгой или пергаментом противень, поставить в нагретую до 200 градусов духовку, запекать 20-25 минут.

На гарнир к стейку из тофу можно подать зеленый салат.
На гарнир к стейку из тофу можно подать зеленый салат. Источник: urplecarrot.com

Стейк из тофу с арахисовым соусом

  • тофу – 300 г

  • соевый соус – 3 ст. л.

  • порошок карри – 2 ст. л.

Для арахисового соуса:

  • арахисовая паста – 0,5 стакана

  • мед или сахар – 1 ч. л.

  • чеснок – 1 маленький зубчик

  • имбирь – маленький кусочек (2-3 см)

  • соевый соус – 2 ст. л.

  • сок лимона – 1 ст. л.

  • молотый чили – по вкусу

  1. Тофу нарезать ломтиками толщиной с палец.

  2. В миске смешать соевый соус и карри, обмакнуть в полученную смесь кусочки тофу.

  3. Выложить на устеленный пергаментом или фольгой противень, поставить в нагретую до 200 градусов духовку и запекать 7-10 минут.

  4. Приготовить арахисовый соус. Имбирь и чеснок почистить, мелко порубить ножом и переложить в блендер.

  5. Добавить все остальные ингредиенты и взбить до однородности. Если соус получился слишком густой, можно добавить пару столовых ложек воды и снова взбить.

  6. Полученным соусом полить готовые стейки.

На гарнир к стейку из синей капусты подайте слегка обжаренные томаты черри.
На гарнир к стейку из синей капусты подайте слегка обжаренные томаты черри. Источник: realfood.tesco.com

Стейк из синей капусты с соусом песто

  • синяя капуста – 1 шт.

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • соус песто – для подачи

  1. Капусту помыть, вытереть насухо, нарезать кольцами.

  2. Смазать растительным маслом со всех сторон, посыпать солью и перцем.

  3. Выложить на устеленный пергаментом или фольгой противень, поставить в нагретую до 200 градусов духовку и запекать 20-25 минут.

  4. Подавать с соусм песто. О том, как приготовить соус песто, мы вам уже рассказывали, рецепт можно посмотреть здесь.

Если обвалять стейк из баклажана в яйце и сухарях, получится вегетарианский шницель.
Если обвалять стейк из баклажана в яйце и сухарях, получится вегетарианский шницель. Источник: Greg DuPree/health.com

Стейк из баклажана с острой сальсой

  • большой баклажан – 1 шт.

  • чеснок – 2 зубчика

  • растительное масло – 1 ст. л.

  • бальзамический соус – 1 ст. л.

  • соевый соус – 2-3 ст. л.

Для острой сальсы:

  • свежие томаты – 2 шт.

  • кинза или петрушка – 5-6 веточек

  • перец чили – 1 шт.

  • чеснок – 2 зубчика

  • соль – по вкусу

  • оливковое масло – 1 ст. л.

  1. Баклажаны помыть, нарезать пластами вдоль.

  2. Чеснок пропустить через пресс или натереть на мелкой терке. Смешать с маслом, соевым соусом и бальзамиком.

  3. В полученную смесь окунуть баклажаны, выложить на разогретую и смазанную маслом сковороду-гриль. Жарить на среднем огне до румяного цвета с двух сторон.

  4. Приготовить острую сальсу. Томаты нарезать маленькими кубиками, чеснок, чили и зелень мелко порубить ножом. Все смешать, заправить оливковым маслом и солью, снова перемешать. Подавать сальсу к готовым баклажанам.

Ранее OBOZREVATEL делился с вами рецептами классических стейков из мяса, а также рассказывал, какие блюда из тыквы можно приготовить на завтрак, обед и ужин.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
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