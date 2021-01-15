6 рецептов стейков для тех, кто не ест мяса

Веганство – не повод отказываться от стейков. Всегда можно приготовить так называемый альтернативный стейк – так повара называют блюда, которые приготовлены не из говядины.

Редакция FoodOboz рассказывает, как сделать стейки из соевого сыра тофу, а также из тыквы, баклажана и разных видов капусты. Им точно не понадобится никакая степень прожарки.

По такому же принципу можно приготовить стейк из брокколи. Источник: eatwell101.com

Стейк з цветной капусты с травами и чесноком

цветная капуста – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

сушеные травы – по вкусу

растительное масло – 4 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Капусту помыть, нарезать ломтиками. Опустить каждый ломтик на пару минут в кипящую подсоленную воду. В чашке смешать растительное масло, травы, соль и перец. Выдавить чеснок. Перемешать, полученной смесью смазать стейки при помощи силиконовой кисточки. Выложить на устеленный пергаментом противень, поставить в нагретую до 180 градусов духовку, запекать 15 минут до золотистой корочки.

Стейк из тыквы можно приготовить как соленый, так и сладкий. Источник: realfood.tesco.com

Стейк из тыквы с хумусом и табуле

длинная тыква – 1 шт.

растительное масло – 4 ст. л.

соль, перец – по вкусу

хумус – для подачи

салат табуле – для подачи

Тыкву помыть, почистить от кожуры, нарезать пластами толщиной 0,5 см. Выложить в нагретую и смазанную маслом сковороду и жарить на среднем огне под крышкой до румяного цвета с двух сторон. Подавать с хумусом и салатом табуле. Как приготовить хумус можно посмотреть здесь, рецепт табуле читайте здесь.

Капусту можно натереть любым миксом ваших любимых специй. Источник: thefirstmess.com

Стейк из капусты с копченой паприкой

белокачанная капуста – 1 шт.

копченая паприка – 0,5 ч. л.

растительное масло – 3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Капусту помыть, нарезать кольцами вдоль. В чашке смешать масло и специи, полученной смесью хорошо смазать капусту со всех сторон. Выложить на устеленный фольгой или пергаментом противень, поставить в нагретую до 200 градусов духовку, запекать 20-25 минут.

На гарнир к стейку из тофу можно подать зеленый салат. Источник: urplecarrot.com

Стейк из тофу с арахисовым соусом

тофу – 300 г

соевый соус – 3 ст. л.

порошок карри – 2 ст. л.

Для арахисового соуса:

арахисовая паста – 0,5 стакана

мед или сахар – 1 ч. л.

чеснок – 1 маленький зубчик

имбирь – маленький кусочек (2-3 см)

соевый соус – 2 ст. л.

сок лимона – 1 ст. л.

молотый чили – по вкусу

Тофу нарезать ломтиками толщиной с палец. В миске смешать соевый соус и карри, обмакнуть в полученную смесь кусочки тофу. Выложить на устеленный пергаментом или фольгой противень, поставить в нагретую до 200 градусов духовку и запекать 7-10 минут. Приготовить арахисовый соус. Имбирь и чеснок почистить, мелко порубить ножом и переложить в блендер. Добавить все остальные ингредиенты и взбить до однородности. Если соус получился слишком густой, можно добавить пару столовых ложек воды и снова взбить. Полученным соусом полить готовые стейки.

На гарнир к стейку из синей капусты подайте слегка обжаренные томаты черри. Источник: realfood.tesco.com

Стейк из синей капусты с соусом песто

синяя капуста – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

растительное масло – 3 ст. л.

соус песто – для подачи

Капусту помыть, вытереть насухо, нарезать кольцами. Смазать растительным маслом со всех сторон, посыпать солью и перцем. Выложить на устеленный пергаментом или фольгой противень, поставить в нагретую до 200 градусов духовку и запекать 20-25 минут. Подавать с соусм песто. О том, как приготовить соус песто, мы вам уже рассказывали, рецепт можно посмотреть здесь.

Если обвалять стейк из баклажана в яйце и сухарях, получится вегетарианский шницель. Источник: Greg DuPree/health.com

Стейк из баклажана с острой сальсой

большой баклажан – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

растительное масло – 1 ст. л.

бальзамический соус – 1 ст. л.

соевый соус – 2-3 ст. л.

Для острой сальсы:

свежие томаты – 2 шт.

кинза или петрушка – 5-6 веточек

перец чили – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

соль – по вкусу

оливковое масло – 1 ст. л.

Баклажаны помыть, нарезать пластами вдоль. Чеснок пропустить через пресс или натереть на мелкой терке. Смешать с маслом, соевым соусом и бальзамиком. В полученную смесь окунуть баклажаны, выложить на разогретую и смазанную маслом сковороду-гриль. Жарить на среднем огне до румяного цвета с двух сторон. Приготовить острую сальсу. Томаты нарезать маленькими кубиками, чеснок, чили и зелень мелко порубить ножом. Все смешать, заправить оливковым маслом и солью, снова перемешать. Подавать сальсу к готовым баклажанам.

Ранее OBOZREVATEL делился с вами рецептами классических стейков из мяса, а также рассказывал, какие блюда из тыквы можно приготовить на завтрак, обед и ужин.

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