Что приготовить на Рождество 2021: рецепты 12 постных блюд

Планируете рождественское меню и думаете, что лучше приготовить для праздничного стола? У нас есть для вас ответ: готовьте 12 постных блюд.

Редакция FoodOboz рассказывает, почему 6 января на столе должно быть именно 12 блюд, а также почему не стоит в этот день готовить мясо.

Количество блюд на рождественском столе в христианстве символизируют 12 апостолов – тех самых, которые были учениками Иисуса Христа. Главным требованием является то, что все 12 блюд должны быть постными, поскольку Сочельник, он же Святой вечер, приходится на последний день Филипповского поста.

Главными блюдами кануна Рождества являются кутья и компот (он же узвар). Остальная еда на столе может варьироваться, все зависит от региона и благосостояния семьи. Мы предлагаем вам свой вариант рождественского меню, а также делимся рецептами приготовления всех блюд.

Классическая кутья готовится из пшеницы. Источник: 24tv.ua

Кутья

Кутья – одно из обязательных блюд на рождественском столе. В Древней Греции (а потом и в Украине) эта еда изначально была связана с традиционным поклонением покойным, и подавалось на стол накануне всех религиозных праздников. Именно с кутьи начинают праздничное застолье.

Готовят кутью, как правило, из разнообразной крупы или зерна: пшеницы, перловки, ячменя, риса, овса, а иногда даже гречки. Заправляют традиционно жидким медом, иногда разводят компотом или узваром. По желанию в кутью можно добавлять разнообразные сухофрукты, замороженные или свежие фрукты и ягоды, а также всевозможные специи и пряности. Все зависит от вашей фантазии и вкусовых предпочтений.

Как приготовить кутью, мы вам уже рассказывали, список рецептов можно посмотреть здесь.

Для узвара подойдут любые сушеные ягоды и фрукты. Источник: Depositphotos

Узвар

Компот из сухофруктов – еще одно сакральное блюдо на рождественском столе. Напиток символизирует жизнь, которая дается каждому человеку. Вместо узвара, кстати, на столе также может быть вода, которая является символом очистки тела и души.

Готовить узвар несложно. Особенность приготовления напитка заключается в том, что ингредиенты в нем не варятся, а только доводятся до кипения, после чего томятся на медленном огне. Перед варкой сухофрукты необходимо залить водой, дать им настояться, а затем как следует промыть. После этого залить свежей водой и поставить на огонь. Сахар добавляют в узвар за несколько минут до окончания приготовления.

После того, как вы выключите плиту, дайте компоту настояться: накройте кастрюлю крышкой и оставьте на полчаса. Так вкус станет более насыщенным. Подавайте узвар охлажденным.

Рецепты узвара можно посмотреть здесь.

В постный борщ можно добавлять фасоль. Источник: freepik.com

Постный борщ

Борщ символизирует торжество добра над злом, а красный цвет блюда – кровь вифлеемских детей, которые были уничтожены по приказу Ирода.

Рождество, пожалуй, единственный день в году, когда борщ органично смотрится на праздничном столе (согласитесь, никому в голову не придет готовить борщ на Новый год или День рождения). А чтобы придать блюду праздничную нотку, предлагаем приготовить вам борщ с белыми грибами.

Понадобится:

сушеные белые грибы – 50 г

капуста – 200 г

репчатый лук – 1 шт.

морковь – 2-3 шт. (небольшие)

свекла – 4 шт. (средние)

томатная паста – 200 г

растительное масло – 2 ст. л.

чеснок – 3 дольки

соль, перец – по вкусу

свежий укроп – 3-4 веточки

свежая петрушка – 3-4 веточки

уксус или лимонный сок – 1 ст. л. (по желанию)

Как готовить:

Грибы хорошо промыть (чтобы вымыть песок, если он есть) и замочить в холодной воде (стакан воды на 50 г грибов). Через час положить грибы в кастрюлю, слить туда воду, в которой они замачивались и долить пару литров чистой воды. Поставьте на плиту, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и томите под крышкой минут 20. Морковь, свеклу и лук помыть, почистить и нашинковать тонкой соломкой. Обжарить в глубокой сковороде на растительном масле до мягкости. Когда овощи станут мягкими, добавить томатную пасту, соль и перец. Тушить все вместе, помешивая, несколько минут. Капусту тонко нашинковать, опустить в кастрюлю с бульоном. Добавить соль и довести до кипения на небольшом огне. Переложить в кастрюлю тушеные овощи, варить все вместе минут 10-15. В конце варки добавить мелко нарезанный чеснок и рубленную зелень.

Если хотите сладкие пампушки, добавьте в тесто мак или вишню. Источник: sallysbakingaddiction.com

Пампушки

Пампушки на Сочельник символизируют святых, которые поверили в Иисуса и были за это одарены вечной жизнью. Постная выпечка на рождественском столе – это символ здоровья и счастья, которые человек получит от постоянного общения с новорожденным Иисусом.

Пампушки бывают как соленые, так и сладкие – например, с маком, изюмом или с вишней. Мы предлагаем вам приготовить постные пампушки с чесноком – отличная пара к постному борщу.

Для теста:

теплая вода – 1.5 стакана

сухие дрожжи – 1 пачка (11 г)

растительное масло – 1/2 стакана

соль – 1 ч. л.

сахар – 2 ст. л.

мука – 4.5 стакана

крахмал – 1 ст. л.

Для чесночного соуса:

мелкорубленный укроп – 2 ст. л.

чеснок – 1-2 зубчика

растительное масло – 3 ст. л.

соль – по вкусу

Как готовить:

Теплую воду налить в большую миску, добавить соль, сахар и дрожжи. Через несколько минут, когда дрожжи разойдутся, добавить растительное масло, просеянную муку и крахмал. Замесить тесто, накрыть его полотенцем и оставить в теплом месте на час, чтобы оно подошло. Противень смазать растительным маслом или застелить бумагой для выпечки. Отщипывать от теста небольшие кусочки, сформировать из каждого шарик и положить на противень рядом друг с другом. Оставить шарики на 20 минут, чтобы они приподнялись. Поставить противень в нагретую до 180 градусов духовку. Выпекать пампушки, пока не подрумянятся. Пока они выпекаются, приготовить чесночный соус. Смешать мелко порезанный укроп, пропущенный через пресс чеснок, растительное масло и соль. Этой смесью смазать горячие пампушки кулинарной кисточкой.

Постные вареники также можно приготовить с маком или вишнями. Источник: pexels.com/Karolina Grabowska

Вареники

Вареники – это символ достатка. Не зря известная поговорка гласит "катается как вареник в масле": это означает человека, который очень хорошо живет.

В канун Рождества предлагаем вам приготовить постные вареники с картошкой.

Понадобится:

вода – 200 мл

соль – 1 ч. л.

мука – 600 г

репчатый лук – 5 шт.

картофель – 8 шт.

растительное масло – 3 ст. л.

Приготовление:

Готовим тесто. В воде растворить соль. Муку просеять, сделать углубление, куда частями вливать воду, замешивая тесто. Когда тесто станет плотным и будет хорошо отходить от руки, положить его в миску, прикрыть крышкой и оставить минут на 30-40. Картофель почистить, нарезать кубиками, отварить до мягкости. Слить воду в чашку. Сделать пюре, постепенно добавляя воду из-под картошки. Лук почистить, тонко нашинковать и обжарить в растительном масле до золотистого цвета. Часть готового лука добавить в пюре, хорошо перемешать. Тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности, налепить вареники. Варим вареники. В кастрюлю налить около двух литров воды, довести до кипения, затем посолить и опустить туда вареники. Когда всплывут, варить минуты 3-4 (не дать развариться). Подавать с жареным луком.

Голубцы также можно готовить с гречкой или с грибами. Источник: taste.com.au

Голубцы

Само название блюда указывает на его символ: голубь символизирует Божью любовь, Святой Дух, красоту и силу, полученную от Всевышнего, а также мир.

На Сочельник мы предлагаем вам приготовить постные голубцы с рисом и овощами. Подробный рецепт читайте здесь.

Блины

Блины символизируют солнце. Новым Солнцем для христиан стал Иисус Христос. Рецепт постных блинов на воде можно посмотреть здесь.

Тушеная капуста

Капуста символизирует простоту и прочность, единство вокруг Бога, который считается в христианстве основой основ.

Мы предлагаем вам несколько вариантов приготовления постной тушеной капусты:

Рыба станет отличным основным блюдом на праздничном столе. Источник: bbc.co.uk

Рыба

Рыба в раннем христианстве означала символ Христа, именно знак рыбы был первой монограммой Христа. Греческая аббревиатура имени Иисуса ІХТІОС тоже читается как рыба.

Рецепты блюд ииз рыбы мы вам уже рассказывали, подборку рецептов можно почитать здесь.

Каша

Каша в христианстве – символ продолжение рода и символ общего союза людей благодаря освящению человеческого рода, что к нам пришло через воплощение Сына Божьего.

На рождественский стол мы предлагаем приготовить постную кашу из булгура. Рецепт смотрите здесь.

Вместо гороха можно взять любые бобовые. Источник: simplyrecipes.com

Сиченики из гороха

Горох является символом единства рода, а также возрождения в человеке Божьей весны. Сиченики – украинское название котлет. Слово "сиченик" происходит от слова "сечь", то есть сиченики – банальные лепешки из мелко посеченных продуктов: мяса, рыбы, овощей. Мы предлагаем вам приготовить веганские гороховые сиченики.

Понадобится:

сушеный горох – 2 стакана

зеленый лук – 1 пучок

панировочные сухари – опционально

растительное масло – для жарки

соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Горох замочить на ночь. Утром слить воду, залить чистой и варить до готовности. Готовый горох измельчить блендером или картофельной толкушкой. В полученное пюре добавить мелко рубленный зеленый лук и панировочные сухари. Хорошо вымешать "фарш": он должен был плотным и хорошо лепиться. Формируем котлетки, обваливаем в панировочных сухарях и выкладываем на раскаленную и смазанную маслом сковороду. Жарим до золотистой корочки с двух сторон.

Винегрет

Никаких сакральных смыслов, просто идеальный зимний постный салат. Думаем, винегрет станет отличным украшением рождественского стола. Рецепты винегретов можно посмотреть здесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие салаты можно приготовить на Рождество вместо шубы и оливье.

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