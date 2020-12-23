Сырная тарелка: правила сервировки и подачи

Сыр, пожалуй, одна из самых популярных, но в то же время самых простых закусок. Казалось бы: купил нарезку, выложил на тарелку, вуаля, сырное антипасти готово. Но не все так просто.

FoodOboz рассказывает, как оформить сырную тарелку, какие сорта сыра выбрать, а также с чем их подавать.

Очень важно правильно сервировать сырную тарелку: во Франции, например, сыр могут подавать как в качестве закуски к вину, так и как полноценное блюдо и даже как десерт. Все зависит от того, каким образом сервирована тарелка и какие продукты она содержит.

В составлении сырной тарелки нет строгих правил, есть лишь некоторые рекомендации, соблюдая которые вы сможете создать отличную закуску.

Советуем подавать сыр на деревянной доске. Для этого подойдет как специальная сырная доска (ее можно купить в любом магазине посуды), так и любая деревянная разделочная доска. Также можно использовать специальные фаянсовые, керамические или фарфоровые тарелки.

Очень важно правильно сервировать сырную тарелку. Источник: 1zoom.ru

Советуем не резать сыр слишком мелко или тонко, такие куски могут быстро обветриться и засохнуть. Обычно сыр нарезается из расчета 50 граммов каждого вида на человека. И да, никогда не режьте сыр на доске для подачи: так вы избежите царапин и пятен на ней. Сначала подготовьте сыры, а потом уже выкладывайте их на доску.

В сырной тарелке должно находиться несколько разных сортов сыра. Обычно подают непарное число – три, пять или семь видов сыра из разного молока и разной выдержки. Больше семи видов на одной тарелке подавать не рекомендуют, поскольку от разнообразия вкусовые рецепторы могут немного притупиться.

В сырной тарелке должно находиться несколько разных сортов сыра. Источник: 1zoom.ru

Мы предлагаем оформить сырную тарелку пятью видами сыра:

свежий козий сыр (буш-де-шевр, шабишу, сент-мор)

мягкий сыр с белой плесенью (камамбер, бри)

голубой сыр (дорблю, рокфор, стилтон, горгонзола)

полумягкий сыр (таледжио, лангр, реблошон, эпуас, мюнстер)

твердый сыр (эмменталь, эдам, чеддер, пармезан, пекорино)

Обычно сыры располагают на доске по часовой стрелке – начиная от самых нежных и заканчивая самыми пикантными. Есть сыры следует по порядку, начиная с самого нежного и постепенно переходя к самому острому. Выкладывая сыры, не забывайте оставить немного места между каждым видом, чтобы ароматы и вкусы не смешивались.

Дополнительно к сырам можно подать:

орехи (кешью, миндаль, фундук, грецкие и кедровые орехи);

сухофрукты (изюм, курага, финики, сушеная клюква и вишня);

свежие фрукты и ягоды (виноград, хурма, инжир, яблоки, груши);

оливки и маслины (вяленые или маринованные);

ягодные джемы, варенья, конфитюры, мед, мармелад, желе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сыр в умеренных количествах приносит организму необходимые питательные вещества. Однако в то же время эксперты не советуют употреблять его в чрезмерном количествве из-за высокого содержания холестерина.

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